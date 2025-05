Beatriz Archidona acusa de montajistas a dos invitados de '¡De viernes!' tras su bochornosa intervención

El plató de 'De viernes' volvió a convertirse en un campo de batalla emocional con la segunda entrega consecutiva del culebrón protagonizado por Laura Cuevas y Carlos Calderón. Lo que prometía ser una entrevista cargada de tensión acabó derivando en una auténtica tormenta televisiva con gritos, insinuaciones sexuales y hasta referencias explícitas a “gayolas” y berenjenas que terminaron por colmar la paciencia de Beatriz Archidona.

Horas antes, 'Tardear' ya calentaba motores al insinuar que toda esta historia no era más que una estrategia premeditada para rentabilizar su ruptura. Pero 'De Viernes' les volvió a dar voz y echó más leña al fuego introduciendo a Daniela, la supuesta amante de Carlos, quien llegó con pruebas comprometedoras y un mensaje claro: aquí todos juegan al montaje.

El momento más surrealista de la noche llegó cuando se emitió una grabación en la que Daniela proponía a Calderón estirar el drama en los platós. Uno de los rótulos del programa lo decía sin tapujos: “¿Estamos ante dos montajistas de medio pelo?”.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era la explicación sin filtros de Carlos al ser preguntado por un polémico emoticono de berenjena que había enviado en sus chats. “Fue porque este verano me hice una gayola y le hice una foto”, soltó sin rubor alguno, desatando el caos en el plató. Beatriz Archidona interrumpió al instante: “¡Yo no quiero detalles como estos, no hace falta!”. Santi Acosta también tuvo que intervenir para frenar al invitado, que parecía dispuesto a seguir con su relato escabroso.

La tensión fue tan extrema que Acosta se vio obligado a sentarse entre Laura y Carlos para evitar que se faltaran al respeto. “No podéis hablaros así”, zanjó con firmeza. Pero antes de cerrar el programa, Archidona les lanzó una pulla demoledora: “La semana pasada decías que un matrimonio así no podía romperse de repente, y ahora seguís echándoos los trastos a la cabeza. ¡Es normal que huela a montaje!”.