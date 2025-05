Gabriela Guillén detalló en 'De viernes' la fecha, el lugar y cómo fue el primer encuentro entre Bertín Osborne y su hijo

'De viernes' sentó anoche a Gabriela Guillén después de que Terelu Campos anunciase su regreso a 'Supervivientes' y al mismo tiempo que Bertín Osborne ganaba la gala de 'Tu cara me suena'.

La expareja del cantante detalló cómo fue el primer encuentro entre Bertín y su hijo, después de haber renegado de él en un principio. Además, Guillén le puso fecha y lugar y también desveló cómo se sintió al verlos juntos.

"Me sorprendió bastante porque salió de él. De repente recibo un mensaje diciéndome que le gustaría ver al niño y que si estaba de acuerdo, lo podía ver. Le dije que claro que sí, que lo organizáramos y sin ningún problema", confesaba la invitada, que afirmó que el encuentro se produjo en marzo del año pasado.

"Era una situación un poco violenta. Después de mucho tiempo quedar con él, para mi fue bastante emotivo y también de nervios", continuó antes de explicar que decidió que el encuentro se produjese en su casa.

"Por mi parte, consideré que era mejor que el encuentro fuese entre él y mi hijo. Yo, luego, le podía reclamar otro día pero ese momento era de padre e hijo", indicaba al tiempo que explicaba que había preparado al niño de la llegada de su padre y también le había enviado fotos a Osborne.

"Pero canijo, ¿qué comes?", fueron las primeras palabras de un Bertín al que, según cuenta Gabriela, "se le saltaron las lágrimas". "Fue muy bonito. Cuando los vi me emocioné también pero por él porque jolín, ha pasado mucho tiempo y yo lo pasé muy mal por la incertidumbre de cuándo iba a llegar ese momento".

Gabriela aprovechó el encuentro para contarle a su hijo anécdotas del presentador y decidió dejar las cosas pendientes por aclarar para otra ocasión porque "en ese momento no me salió". Por último, la empresaria concluyó su entrevista con un deseo sobre el concursante de 'Tu cara me suena': "Si está, que sea para quedarse", ha dicho.