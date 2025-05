Yenesi se confiesa sobre 'Tu cara me suena': su opinión de las puntuaciones, su relación con Bertín Osborne y a quién recurrió para su fichaje

Yenesi se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la actual edición de 'Tu cara me suena'. La cantante y actriz asturiana, conocida por su desparpajo en redes sociales y su participación en la serie 'Mariliendre', ha concedido una entrevista al pódcast 'Reyes del palique', donde ha hablado con total naturalidad sobre su experiencia en el concurso de Antena 3.

Durante la charla, Yenesi ha revelado cómo preparó su prueba para entrar al programa: "Había preparado el casting el día anterior con Javier Calvo. Le hice todas las imitaciones que tenía pensadas y él eligió las tres que hice en el casting. Hice a Yurena, que ya la he hecho en el programa", contó, recibiendo halagos de los presentadores por su actuación.

Sin embargo, no todo han sido elogios para la artista, que ha mostrado cierta frustración con sus posiciones en el ranking: "¡Quinta quedé! ¡De nueve! Quinta es fatal. Pero es que en las anteriores galas quedé peor: sexta. No, no voy a hacer spoiler, pero quiero que la gente se enfade en Twitter".

A pesar de ello, Yenesi no pierde el humor ni la confianza en su estilo: "Estoy divertida, la imitación perfecta". Cuando uno de los presentadores señaló que la canción que interpretó "no da mucho de sí", ella respondió tajante: "Pero es que no es 'La Voz' ni 'Operación Triunfo' ni de ver cómo se canta. Es 'Tu cara me suena', y es verdad que hay gente que canta muy bien, y además, imita, pero...".

La artista también explicó cómo vivió el proceso hasta que fue confirmada como concursante. Contactó con Raoul Vázquez para saber cuánto tiempo tardaban en llamar tras el casting, y pidió ayuda a Esty Quesada, 'Soy una pringada', para que le hiciera "un ritual de magia blanca" que le ayudara a entrar en el programa.

Finalmente, Yenesi habló sobre su relación con uno de los concursantes más inesperados del formato, Bertín Osborne: "Muy bien, es el más mío". Y aprovechó para defenderle de las críticas por su lenguaje corporal: "Le critican mucho porque está con las piernas abiertas en el sofá. A mí, personalmente, que llevaba un vestido muy corto, iba a estar con las piernas cruzadas igualmente. No voy a enseñar el coño en Antena 3. Al otro lado también estaba Goyo Jiménez y a nadie le molestaba".