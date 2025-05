Ana Rosa consigue récord de temporada en las mañanas de Telecinco mientras 'That's my Jam' aterriza bajo en La 1

La noche del martes volvió a estar dominada por Telecinco. Aunque 'Supervivientes: Tierra de nadie' pierde algo de fuerza respecto a su última emisión, firmó un potente 18,5% que le bastó para liderar con claridad. El estreno de 'That's My Jam' en La 1 no consiguió despegar y tuvo que conformarse con un discreto 8,9%, lastrado en parte por el flojo rendimiento de 'La revuelta', que se quedó en la misma cifra frente al sólido 14,2% de 'El hormiguero'.

Tampoco fue una gran noche para Antena 3, donde 'Renacer' descendió hasta el 9,2%, perdiendo seguimiento respecto a jornadas anteriores. En laSexta, '¿Quién quiere ser millonario?' continúa a la baja con un modesto 3,3%. Más allá del horario estelar, el día dejó buenos datos para 'Pasapalabra', que rozó el 20% en la tarde, y para 'La promesa', que se mantiene muy fuerte en La 1 con un 14,6%. En la franja matinal, 'El programa de Ana Rosa' logró su mejor dato de la temporada con un 17,3%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.150.000 (8,9%)

That’s My Jam: 850.000 (8,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.839.000 (14,2%)

Renacer: 838.000 (9,2%)

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie express: 1.274.000 (9,8%)

Supervivientes: Tierra de nadie: 1.306.000 (18,5%)

laSexta

laSexta Clave: 508.000 (4,7%)

El intermedio: 680.000 (5,3%)

¿Quién quiere ser millonario?: 295.000 (3,3%)

Cuatro

First Dates: 608.000 (5,1%)

First Dates: 781.000 (6%)

Código 10: 398.000 (5,7%)

La 2

Cifras y letras: 270.000 (2,4%)

Cifras y letras: 587.000 (4,8%)

La noche en 24h: Portada: 206.000 (1,6%)

La noche en 24h: Seis meses de la DANA: 168.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 229.000 (4,4%)

Viaje al centro de la tele: 131.000 (4,1%)

La noche en 24h: Portada: 81.000 (4,1%)

Antena 3

Renacer: 207.000 (5,4%)

laSexta

¿Quién quiere ser millonario?: 92.000 (2,8%)

Cuatro

El desmarque: Madrugada: 87.000 (4,1%)

La 2

¿Preparados para el tsunami?: 69.000 (1,4%)

Conciertos Radio 3: 8.000 (0,2%)

Documenta2: 17.000 (0,8%)

TARDE

La 1

La familia de la tele: 731.000 (9,5%)

Incluye:

Primera parte: 8,7%

Valle Salvaje: 746.000 (9,3%)

La promesa: 1.056.000 (14,6%)

Segunda parte: 7,4%

Aquí la Tierra: 834.000 (8,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.131.000 (12,9%)

Y ahora, Sonsoles: 796.000 (11%)

Pasapalabra: 1.790.000 (19,9%)

Telecinco

Tardear: 823.000 (10,2%)

El diario de Jorge: 798.000 (11,4%)

Reacción en cadena: 712.000 (7,9%)

laSexta

Zapeando: 540.000 (6,3%)

Más vale tarde: 543.000 (7,6%)

Cuatro

Todo es mentira: 570.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 330.000 (4,7%)

La 2

Saber y ganar: 672.000 (7,5%)

Grandes documentales: 278.000 (3,5%)

Documenta2: 203.000 (2,9%)

Malas lenguas: 295.000 (3,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 256.000 (12,9%)

Mañaneros 360: 617.000 (7,9%)

Antena 3

Espejo público: 354.000 (14,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 932.000 (19,5%)

La ruleta de la suerte: 1.605.000 (22,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 191.000 (10,3%)

El programa de AR: 383.000 (17,3%)

Vamos a ver: 511.000 (16,3%)

Vamos a ver más: 757.000 (11,7%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 250.000 (16,3%)

Aruser@s: 365.000 (17,1%)

Al rojo vivo: 395.000 (10,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 22.000 (1,5%)

Alerta cobra: 12.000 (0,7%)

Alerta cobra: 26.000 (1,3%)

Alerta cobra: 45.000 (2,1%)

En boca de todos: 151.000 (5,1%)

La 2

Inglés en TVE: 6.000 (0,6%)

Turismo rural en el mundo: 17.000 (1,2%)

El planeta verde: 27.000 (1,4%)

Agrosfera: 15.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 29.000 (1,4%)

La aventura del saber: 23.000 (1,1%)

Secretos de los dinosaurios jurásicos: 24.000 (1%)

Culturas 2: 16.000 (0,6%)

El western de La 2 “Texas Kid”: 87.000 (2,2%)

Sin equipaje: 104.000 (1,7%)

Sin equipaje: 138.000 (1,8%)

El chef del mar: 191.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.134.000 (23,8%)

Telediario 1: 972.000 (10,8%)

Informativos Telecinco 15h: 950.000 (10,5%)

laSexta Noticias 14h: 764.000 (9%)

Noticias Cuatro 1: 463.000 (6,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.939.000 (17,1%)

Telediario 2: 986.000 (8,8%)

Informativos Telecinco 21h: 939.000 (8,2%)

laSexta Noticias 20h: 685.000 (8%)

Noticias Cuatro 2: 412.000 (4,9%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 181.000 (14,3%)

Telediario matinal: 99.000 (12%)

El Matinal (Telecinco): 134.000 (9,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,7%), Telecinco (11,7%), La 1 (9,3%), laSexta (6,8%), Cuatro (5,3%), La 2 (2,7%).

Mensual: Antena 3 (13%), Telecinco (10,4%), La 1 (9,6%), laSexta (6,1%), laSexta (5,9%), La 2 (2,7%).