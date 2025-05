Pedro Ruiz reaparece en Telemadrid y lanza un dardo contra la polarización política: "Eludo la confrontación, no beneficia la convivencia"

Pedro Ruiz volvió a la primera línea televisiva este lunes, esta vez como invitado de 'El análisis: El Diario de la Noche', el programa que presenta Antonio Naranjo en Telemadrid. El presentador conectó en directo para reflexionar sobre la actualidad política y social, marcada por el reciente apagón eléctrico y el caos ferroviario que afectó a miles de pasajeros entre Madrid y Sevilla tras un presunto sabotaje.

La intervención de Ruiz fue breve pero directa. Rotulado como “sin pelos en la lengua”, su testimonio se centró en la necesidad de rebajar la crispación política y de “quitarse la faja de discutir”. Retomando una de sus frases más virales, pronunciada recientemente en The Objective —“la izquierda es sectaria y la derecha, gilipollas”—, el artista insistió en su intención de no alinearse con ningún extremo político.

Como era de esperar, Naranjo, fiel a la línea editorial del espacio —acusado de estar al servicio comunicativo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso—, trató de orientar la conversación hacia una crítica directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez, preguntándole si considera que atravesamos “uno de los peores momentos desde 1978”. Sin embargo, Ruiz evitó caer en la confrontación directa.

Horas después, fue el propio Pedro Ruiz quien quiso cerrar su intervención con un mensaje en su cuenta de X: “Ayer me invitaron a una aparición en Telemadrid en el programa de Antonio Naranjo. Me trataron con amabilidad y respeto”. Y concluyó con una reflexión: “Sea cual sea el signo político de cada canal, eludo la polarización. No beneficia la convivencia”.

Estas palabras, más allá de su tono conciliador, se interpretan como una crítica implícita al uso partidista que el PP madrileño está haciendo de Telemadrid. Críticas que, precisamente, recaen a menudo sobre el programa de Naranjo, señalado por muchos como instrumento de propaganda de Ayuso y como ataque sistemático contra el gobierno central.