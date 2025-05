'La Voz Kids' arrancó recibiendo a los nuevos coaches entre dramas, bloqueos y la disputa por una "superestrella"

Antena 3 ha dado el pistoletazo de salida a la décima edición de 'La Voz Kids', y lo ha hecho por todo lo alto. El exitoso talent show regresó este sábado con su fórmula habitual de emoción, música y espectáculo, pero también con importantes cambios entre los coaches: se despiden Melendi y Rosario Flores, y dan la bienvenida a Edurne y al colombiano Manuel Turizo. A su lado, repiten David Bisbal, que se mantiene como el alma veterana del formato tras nueve temporadas, y Lola Índigo, que encara su segundo año como coach con más ganas que nunca.

La gala arrancó con una actuación grupal en la que los nuevos fueron “bautizados” oficialmente: primero sonó 'Amores dormidos', el icónico tema de Edurne, y después 'La bachata', el hit mundial de Turizo. La química fue inmediata, y el número acabó en abrazos y sonrisas como si fueran un grupo de amigos de toda la vida.

Pero la verdadera bomba llegó cuando los niños tomaron el escenario. Y quien se encargó de encender la mecha fue Lucía Pascual, una madrileña de solo 11 años que dejó atónitos a coaches y público al interpretar 'Maybe this time' de Liza Minnelli con una seguridad que parecía imposible para su edad.

Lola Índigo no tardó en pulsar el botón rojo, seguida en cuestión de segundos por Turizo, Edurne y Bisbal. Todos querían a Lucía. La emoción estaba servida. “Te he visto tan superestrella que no me lo podía creer”, exclamó Lola, visiblemente impresionada.

Pero lo que parecía un momento dulce se convirtió en una guerra táctica entre los coaches: Bisbal bloqueó a Edurne para ganar ventaja, y Turizo respondió bloqueando a Bisbal. Resultado: solo quedaban Turizo e Índigo en la carrera por fichar a la pequeña gran voz de la noche.

Lucía, abrumada pero sonriente, se lo pensó unos segundos antes de lanzarse a los brazos de Lola Índigo. La razón fue tan tierna como inesperada: “Me he ido con Lola porque es muy guapa y tiene mucha experiencia. Me ha convencido”, declaró entre risas tras bambalinas.