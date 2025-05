Roro Bueno estalla en sus redes y desmiente una infidelidad a su novio Pablo: "¿Quién ha sido el subnormal que se lo ha inventado?"

Las redes sociales han ardido esta semana tras un aluvión de rumores que relacionaban sentimentalmente a la influencer Roro Bueno con el polémico boxeador y creador de contenido Jake Paul. La chispa se encendió tras una simple sesión de entrenamiento en grupo, pero las especulaciones no tardaron en volverse virales hasta que Roro ha dicho basta.

Todo comenzó después de que Roro participara en una jornada colaborativa en el gimnasio de Jake Paul junto a otros influencers. De inmediato, algunos usuarios comenzaron a difundir la teoría de que entre ambos había surgido algo más que una relación profesional, insinuando una supuesta infidelidad a su pareja Pablo, con quien mantiene una relación estable desde hace años.

Cansada de las habladurías, la influencer acudió a su cuenta oficial de TikTok para poner fin al asunto con un vídeo que no dejó a nadie indiferente. Visiblemente molesta, Roro fue contundente: “¿Me he ido a casa de Jake Paul con él a solas? No. ¿He dormido allí? Obviamente que no. ¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado esto? ¡Es que, de verdad, estáis malitos de la cabeza todos!”, apuntó ante la cámara.

Además, dejó claro que en todo momento se trató de un evento profesional en el que también estuvo presente la prometida de Jake, la deportista Jutta Leerdam. “Nos hizo un house tour, fuimos un grupo. Después estuvimos en otro entrenamiento y todo está grabado, está en el canal de YouTube de Plex”, explicó, desmontando así cualquier narrativa de encuentro íntimo.

En la parte final del vídeo, el tono de Roro cambió a uno más serio, visiblemente afectada por las consecuencias personales del bulo. “La infidelidad va en contra de todos mis valores. Esto no solo me afecta a mí, también a Pablo. Me estáis faltando al respeto. Dejad de proyectar vuestras mierdas en mi relación”, sentenció.