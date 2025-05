María José Cantudo y Blanca Villa se enfrentan en directo: "Ven a por mí, no te tengo miedo"

Lo que iba a ser una entrevista tranquila acabó convertido en un espectáculo de gritos, acusaciones cruzadas y una amenaza judicial en directo. Blanca Villa acudió este sábado al programa 'Fiesta' para hablar de su polémica batalla legal con María José Cantudo, pero la situación se descontroló por completo cuando la propia Cantudo intervino por teléfono para dar su versión y declararle la guerra.

Blanca Villa relató que, tras perder una demanda por vulneración del honor en 2005, tuvo que indemnizar a Cantudo con 400.000 euros, una cifra que la obligó incluso a vender su casa. Pero la artista no se quedó ahí: “Esa señora me engañó, me estafó. Yo grabé canciones creyendo que eran para bandas sonoras, no para sus giras. Encima era mi amiga. ¡He dormido en su cama, en su casa, y ella en una camita de invitados!”, soltó sin filtro.

Las palabras encendieron todas las alarmas de la actriz, que estaría muy pendiente del programa desde su casa. Cantudo, indignada, llamó en directo para negar tajantemente todo: “Yo no conozco a esa señora. Ganamos el juicio porque falsificó una cinta mía. Es de esas que imitan voces y se hacen pasar por una. Y ya está bien: mañana mismo tiene una demanda. Hasta ahora no iba a por sus cosas porque me daba pena. ¡Pero eso se acabó! Le voy a quitar lo que tenga”, declaró con contundencia.

La respuesta de Villa fue inmediata: “¡Mentira podrida, mientes más que hablas! ¿Cómo puedes decir que no me conoces? ¡Ven a por mí, no te tengo miedo! ¡Quítame lo que quieras, hasta las bragas! Como no me quites la mierda que tengo en las tripas, no sé qué me vas a quitar”.

Tras esta tensa intervención, Blanca Villa abandonó el plató visiblemente alterada y sin hacer más declaraciones, dejando a todos en shock y a la audiencia con la sensación de haber sido testigo de una batalla personal que seguro tendrá nuevos episodios próximamente.