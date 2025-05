'Supervivientes' termina expulsando al concursante que había amenazado con su abandono

'Supervivientes 2025' alcanzó este jueves 1 de mayo su novena gala semanal en Telecinco, una entrega marcada por la expulsión definitiva de Koldo Royo. El chef se enfrentaba a Makoke y Manuel González en la temida palapa, después de que Joshua Velázquez se salvase en ‘Tierra de nadie’. Finalmente, la audiencia cumplió el deseo del vasco de abandonar la aventura tras 57 días de concurso.

Con unos porcentajes muy ajustados —40%, 32% y 28%—, Manuel fue el primero en ser salvado, dejando a Koldo y Makoke en un último duelo del que esta última salió airosa. “Estoy muy agradecido a la gente que me ha apoyado, y que lo ha hecho ahora que estaba mal y poder salir por la puerta de enfrente”, dijo Koldo entre lágrimas al reencontrarse con Laura Madrueño, visiblemente emocionado. “Esperaba estar quince días y me voy el Día del Trabajador. Si he podido motivar a gente de mi edad o con un problema, en que hay que seguir para adelante...”, añadió con una sonrisa.

La despedida fue extensa y emotiva, con abrazos, palabras de cariño y una mención especial al equipo técnico del programa: “A todo el equipo que está ahí, al sol, haciendo este programa; al equipo médico... gracias a todos”. Madrueño le respondió con afecto: “Ha sido un placer contar contigo, has sido un ejemplo”.

Superada la marcha del chef, la gala avanzó con las pruebas de líder, en las que Borja González y José Carlos Montoya compitieron por Playa Furia, y Manuel González y Pelayo Díaz por Playa Calma. Finalmente, Montoya y Pelayo se alzaron como líderes tras una prueba de equilibrio que consistía en formar el nombre del reality con piezas inestables. De esta forma, y tras las nominaciones, la lista definitiva de la semana queda formada por Álex Adrover, Makoke, Manuel y Joshua Velázquez.