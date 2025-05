Pedro Ruiz se pronuncia sobre 'La familia de la tele': "El entretenimiento es una cosa pero creo que la indignidad es otra"

Pedro Ruiz ha aprovechado su entrevista en 'El Purgatorio' de The Objective para mostrar su absoluto desacuerdo con el nuevo rumbo que está tomando RTVE. En concreto, ha criticado la llegada del universo ‘Sálvame’ a La 1 con el programa ‘La familia de la tele’, que se estrenará el lunes 5 de mayo tras haber sido cancelado dos veces. El comunicador no ha ocultado su rechazo a ver a Belén Esteban en la televisión pública.

“Pregúntaselo a ella. Seguramente tampoco lo imaginó ella”, respondió al ser cuestionado sobre la presencia de Esteban en TVE. Y añadió: “En la tele mandan los que mandan y toman las decisiones que más les convienen a los jefes de los que están mandando en la televisión”.

El presentador fue más allá al valorar este tipo de fichajes afirmando que "la tele es un microondas que recalienta los productos. Yo no tengo nada humano contra Belén Esteban, pero creo que la tele pública es para otra cosa. Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra”.

Ruiz también aprovechó para reflexionar sobre el papel de la televisión en el escenario político: “Si se quiere reunir a más público con objeto de tener más pronunciamiento y más predicamento el día que lleguen unas elecciones, estos movimientos posiblemente pueden responder a eso”.

En el tramo final de la entrevista, lanzó un reproche al actual presidente de RTVE, José Pablo López: “Él me dejó hacer un espectáculo hace un año. Habíamos decidido después recuperar 'La Noche Abierta' en La 2. Sigo esperando esa reunión”. Y cerró con una crítica transversal a la clase política: “Mande la izquierda, la derecha, el centro, los rojos, los colorados o los redondos… No se puede hacer televisión si no hablas con el jefe. Y unos y otros se parecen mucho”.