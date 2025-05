'Atasco' ficha al político del momento: el gran cameo que desconoce hasta Prime Video y desvela 'El hormiguero'

Miguel Ángel Revilla suma una nueva faceta a su extenso currículum: la de actor. El expresidente de Cantabria ha participado por sorpresa en la segunda temporada de 'Atasco', la serie de comedia de Prime Video, tal y como desveló este miércoles Pablo Motos en 'El hormiguero'. Y lo hizo con una primicia que, según el presentador, ni siquiera conocía la propia plataforma.

El descubrimiento se produjo durante la entrevista a Adrián Lastra y Josema Yuste, quienes acudieron al programa para promocionar la nueva tanda de episodios, que llega a Prime Video el próximo 9 de mayo. Aprovechando su amistad con Rodrigo Sopeña, creador y director de la serie, Motos le pidió que le proporcionara un contenido exclusivo para enseñar en el programa. Lo que recibió fue toda una sorpresa: un cameo del mismísimo Revilla.

En la escena, el político aparece atrapado en un atasco dentro de un coche y ofrece un bocadillo de anchoas a otro conductor. Cuando este asegura ser alérgico, Revilla responde con su habitual vehemencia: “No puede ser, hombre. Jamás en la vida hay alguien que se haya puesto malo con anchoas. ¿No habrás comido otra cosa? La anchoa no puede ser, si no has comido casi nada...”.

“Ahí lo tenéis”, proclamó Motos, visiblemente divertido, mientras Josema Yuste bromeaba sobre la versatilidad del político: “Revilla es el hombre polivalente, se atreve con todo”. El presentador de 'El Hormiguero' ironizó también sobre la logorrea del cántabro: “Le tuvieron que decir ‘corten’ con francotiradores”, dijo entre risas.