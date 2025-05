Muere Manolo el del bombo: sus mejores momentos en televisión con la selección

El mundo del fútbol español está de luto por la inesperada muerte de Manolo 'el del Bombo'. El aficionado al deporte rey más conocido de España ha muerto este jueves 1 de mayo a los 76 años, tras toda una vida asistiendo a todos y cada uno de los encuentros que disputaba la selección española de fútbol a lo largo de todo el mundo. Según ha trascendido, ha perdido la vida tras no poder superar un problema respiratorio, por el que llevaba varios días ingresado.

Nacido en San Carlos del Valle (Ciudad Real), Manuel Cáceres Artesero (su nombre real) conquistó el corazón del resto de hinchas y se hizo conocido mundialmente gracias a su carisma y su inseparable bombo, con el que desde las gradas llamó la atención de numerosos medios de comunicación a nivel nacional, con apariciones icónicas en televisión animando a la selección. En algunas apariciones, relató también las penurias que a veces pasaba para poder pagar sus viajes con la selección, tras perder la financiación que tenía.

Tras vivir 10 Mundiales y 8 Eurocopas, Manolo 'el del bombo' llegó a traspasar nuestras fronteras, convirtiéndose en noticia en medios como The Guardián, que le llegó a denominar el seguidor futbolístico más famoso del planeta.

A lo largo de los años, Manolo 'el del Bombo' regaló alegría y divertidos momentos al resto de aficionados con su presencia en los estadios en los que la Roja jugaba un partido.

Sin embargo, el manchego vivió dos momentos televisivos muy desagradables a lo largo de su trayectoria mediática. El primero fue en 2017, cuando en el estadio Nueva Condomina de Murcia le robaron su instrumento, que se encontraba en su coche, junto a su clásica boina, que también desapareció. Explicó en televisión entre lágrimas lo que para él suponían, suplicando que se los devolvieran. La buena noticia es que la policía acabó recuperando los objetos sustraídos días después. El otro fue en el transcurso del Mundial de Rusia de 2018, cuando la FIFA no le permitió meter su característico bombo, llegando a pedir la intervención de la RFEF y del mismísimo presidente del Gobierno. "Me dicen que son las normas, no me dan más explicaciones", aseguró entonces.