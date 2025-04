Eva González: "No participaría en 'MasterChef Celebrity' bajo ningún concepto"

Eva González regresa con una nueva edición de 'La Voz Kids' este sábado 3 de mayo, y con la ayuda de Lola Índigo, Manuel Turizo, David Bisbal y Edurne, el programa aspira a encontrar la mejor voz infantil. Con motivo de este estreno, YOTELE ha tenido la ocasión de hablar con la presentadora de este formato y comentar diversos aspectos del programa, así como una hipotética participación en 'MasterChef Celebrity'.

YOTELE: ¿Qué tiene de especial ‘La Voz Kids’ para ti?

Eva González: Bueno, es que yo siempre pienso que ‘La Voz Kids’, bajo mi punto de vista, es el programa soñado de cualquier persona que se dedique a lo que yo me dedico. Te deja ver un montón de facetas distintas a lo largo de las distintas fases que tiene el programa, ¿no? En una primera fase de audición eres como un poco acompañante, espectadora de lo que está pasando sobre el escenario, porque yo tampoco sé lo que va a pasar, evidentemente.

En la segunda fase ya pisas el plató y, bueno, tienes que explicar mucha mecánica. Y luego la fase más emocionante, que al final es la última. La del final, que es cuando ya entramos en las finales, en la semifinal y todo esto, que la verdad es que es vibrante. A mí me encanta ‘La Voz’, me encanta. Me siento una privilegiada pudiendo presentar este programa.

Y: ¿Cómo cambia que los concursantes no sean adultos, sino que sean esos niños a los que vemos en la tele?

E. G.: Pues para mí cambia bastante, porque en los adultos sí es verdad que tenemos todos como un poco de más presión, porque la persona que está concursando al final se está jugando una carrera musical. En los niños no, en los niños están probando, están jugando a ser grandes estrellas de la música y todos lo viven de la misma manera.

También, luego, de ahí puede empezar una carrera musical, o por lo menos, no a lo mejor empezar —aunque en muchos casos sí ha sido así—, pero por lo menos ellos descubren si les gusta el escenario o no, ¿no? Si quieren dedicarse a esto el día de mañana, si quieren seguir formándose, y eso la verdad es que yo creo que es bastante importante.

Y ya te digo, estamos nosotros de manera distinta también, al menos yo lo vivo así. En ‘La Voz Kids’ todos jugamos un poco más, sin perder un ápice de la importancia que tiene, evidentemente, pero todos jugamos un poco más porque los niños no vienen con prejuicios ningunos, no vienen con ningún lastre, ¿sabes? Entonces todos jugamos y todos lo pasamos muy bien.

Y: ¿Cómo haces que los niños se sientan cómodos y pierdan esos nervios justo antes de salir al escenario?

E. G.: Bueno, ellos tienen mucha relación con el escenario en todo momento. En los ensayos, en todo, como para que se hagan un poco con el espacio, porque sí que es verdad que es un escenario muy imponente. Es muy grande. Hay muchas personas en el público.

Al final es un escenario que impone mucho y además lo mismo coacheas, cuando se suben a él a cantar, siempre lo dicen: que el escenario de ‘La Voz’ no es un escenario cualquiera. Pero aparte tienen apoyo psicológico, por supuesto. Tenemos nuestro equipo psicológico, y luego ellos tienen mucho contacto tanto con los coaches como conmigo.

Entonces, al final, nos hemos visto mucho las caras antes. No tanto así en las audiciones, que solamente me conocen a mí, pero sí a todo el equipo. Las redactoras y redactores del programa son maravillosos, los acompañan en todo momento, la psicóloga está con ellos, yo voy a verlos antes de las actuaciones también, siempre.

Entonces, al final, lo importante es que no vean tanto las cámaras, sino que vean caras amigas, que les haga sentirse más tranquilos, porque evidentemente ellos, pobres, aunque estén jugando y todo, pero están nerviositos.

Y: Bueno, ¿y cómo estás viendo a los nuevos coaches que empiezan esta edición? Porque Edurne justo saltó de Mediaset a Atresmedia para estar ahí con vosotros. ¿Cómo estás viendo este nuevo papel?

E. G.: Pues muy bien. Se le nota que es mamá. Se le nota, sí. Yo siempre le digo a David y a ella: se les nota que son papás y que tienen esa parte también educacional de los niños, y un poco protegerlos.

No quiere decir eso que ni Lola ni Turizo no lo hagan, pero es de manera distinta. A mí Edurne me encanta cómo lo está haciendo. Y Manuel también. Manuel, aparte de ponernos a todos a bailar, a mí me tiene enamorada con ese acento colombiano que tiene, que es maravilloso. A mí el acento colombiano me encanta.

Y luego son coaches que no solo evalúan, sino que enseñan a los niños. Se han tomado su papel muy en serio y se han adaptado muy bien los dos al formato. Lo han entendido muy bien.

Y: ¿Cómo estás compaginando el ritmo intenso de grabaciones ahí con la vida personal? ¿Está haciéndose duro?

E. G.: Bueno, como siempre. Yo ya al final estoy acostumbrada. Ya son siete, creo, las ediciones que llevo. La verdad es que al final uno se acostumbra.

Hay momentos en los que las grabaciones son más intensas y puedo estar menos en casa, y hay otras épocas en las que sí que puedo disfrutar más de mi familia porque estamos más tranquilos, ¿no? Como cualquiera en cualquier trabajo, al final tenemos que conciliar como buenamente podemos.

Y:Al final la tele no hay mucha diferencia con la vida real.

E. G.: No, es que la tele es vida real también. Al final, lo que vemos a través de la pantalla. Y más ‘La Voz’, que es un programa tan real, tan de verdad… ‘La Voz’ es muy de verdad.

Y: Se han empezado a anunciar los concursantes de ‘MasterChef Celebrity’. Si la cadena te lo permitiera, ¿participarías en una edición?

E. G.: ¡No! Bajo ningún concepto. No, no, no. Y, además, categóricamente te digo que no. He vivido lo que es, ya lo sabéis. He estado seis años presentando todo tipo de ediciones porque, cuando se hacía el Junior también lo hacía yo, el de Adultos, el Celebrity… y es muy duro. Es muy, muy, muy duro. Muy duro.

Muy duro y yo los veo unos valientes a los que se atreven a presentarse a ‘MasterChef Celebrity’, la verdad. Veo a mis compañeros y digo: madre mía, en lo que se están metiendo, porque es muy duro.

Es muy gratificante también porque aprenden muchísimo, ¿no? Y si te gusta la cocina, evidentemente se aprende un montón, pero es un programa duro, ¿eh? Es un programa exigente y duro.