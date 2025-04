José Pablo López lanza un zasca a Vox tras ser llamado 'mentiroso': "Entiendo que ahora va a rectificar"

Nuevo choque entre José Pablo López y Vox en la Comisión Mixta de control de RTVE. El presidente de la corporación y el diputado Manuel Mariscal Zabala protagonizaron un duro intercambio, centrado esta vez en el programa 'Malas lenguas' de Jesús Cintora, habitual diana de la ultraderecha.

"Queremos preguntarle si con el programa 'Malas lenguas' usted considera que desde RTVE se está combatiendo la desinformación, y más teniendo en cuenta que lo presenta Jesús Cintora", planteó Mariscal. José Pablo López defendió el formato: "No solamente desde el programa 'Malas lenguas' estamos ayudando a combatir la desinformación. Tenemos un equipo, que es el equipo de RTVE Verifica".

Pero el tono subió en la réplica de Vox. "Usted va a pasar a la historia de RTVE como su presidente más mentiroso", lanzó Mariscal, extendiendo su crítica a periodistas como Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Xabier Fortes, a quienes calificó como "los más sectarios y manipuladores de nuestro país".

Sorprendido por el ataque, López respondió con ironía: "Me he quedado completamente ojiplático", antes de desmontar las acusaciones: "Mañana han confirmado su participación en un debate de La 2 y 24h. Entiendo que ahora va a rectificar eso de que no les invitamos a la televisión pública". También aclaró el coste de 'Malas lenguas': "No va a costar tres millones, va a costar más, porque es una tira diaria con recursos internos y externos".

El presidente de RTVE terminó reafirmando su postura: "Vamos a seguir combatiendo los bulos, aunque a ustedes no les gusten los nombres que nosotros ponemos como comunicadores. Los bulos corrompen la voluntad popular y debilitan la democracia".