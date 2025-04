El apagón consigue un récord absoluto e insuperable con un formato de Telemadrid que llega al 100% de share: los posibles motivos de esta insólita cifra

Un 100% de cuota de pantalla. Ese es el insólito dato que logró este lunes Telemadrid durante la emisión de su informativo de mediodía. Un hito que llama la atención, aunque la cifra absoluta de espectadores sea bastante menos impactante: apenas 5.000 personas estaban conectadas al canal autonómico.

El motivo de este fenómeno no es otro que el apagón eléctrico masivo que afectó a gran parte de España y otros países de Europa, dejando a miles de hogares sin acceso a la televisión. Con muy pocas casas conectadas, conseguir un 100% de share resulta técnicamente posible si los pocos audímetros activos registran la misma cadena.

Hay que recordar que en este caso solo se contabilizan los datos de la Comunidad de Madrid, por lo que el universo de potenciales espectadores era todavía más limitado. En este contexto, el resultado del 100% podría explicarse porque apenas dos o tres hogares con audímetro mantenían conexión eléctrica en ese momento, y si todos ellos sintonizaban Telemadrid, la cadena se alzaba automáticamente con todo el pastel de audiencia.

Eso sí: este dato no significa que no hubiera otras personas conectadas a otros canales, simplemente que no había hogares con audímetro encendidos viendo otras cadenas, el sistema de medición que se utiliza en España para calcular las audiencias televisivas.