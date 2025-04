Adara estalla contra Hugo Sierra y Sofía Suescun le lanza un dardo envenenado en directo: “Igual el problema lo tienes tú…”

Después de meses en silencio, Adara Molinero ha vuelto con fuerza y no precisamente para hacer las paces. La ex de 'Gran Hermano' ha reaparecido en el videopódcast 'En las mejores familias', y lo ha hecho como a ella le gusta: sin pelos en la lengua y lanzando dardos directos a su ex, Hugo Sierra.

La influencer, muy activa en redes pero reservada en sus apariciones públicas, ha vuelto a poner sobre la mesa su complicada relación con el padre de su hijo. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez ha ido más allá. Ya en el pasado Día del Padre lo dejó retratado con una frase afilada: “Felicidades a los que no llevan dos meses sin ver a su hijo”. Una indirecta muy directa.

Ahora, en su entrevista más reciente, ha reafirmado su crítica hacia Hugo, asegurando que no cumple con sus responsabilidades como padre. El tema ha sido carne de análisis en 'Socialité', donde no han dudado en diseccionar las palabras de Adara y tampoco en lanzarle algún que otro zasca.

Sofía Suescun, colaboradora del programa y conocida por su poco filtro, fue clara y contundente: “Es curioso, porque Adara siempre lanza comentarios muy duros hacia sus ex. No tiene una buena palabra para ninguno. Y eso dice mucho”, soltó ante la atenta mirada de sus compañeros.

Antonio Santana quiso ir más allá y le preguntó directamente: “¿Qué consejo le darías a Adara?”. La respuesta de Sofía no dejó a nadie indiferente: “Que recapacite. Igual el problema lo tiene con ella misma. No es normal estar siempre en guerra con todos”, declaró sin titubeos.

Pero no se quedó ahí. Suescun fue directa al grano: “Quizás lo que tiene que hacer es mirar hacia adentro y empezar a sanar desde ahí, en lugar de culpar a todo el mundo de lo que le pasa”, concluyó, dejando claro que, para ella, Adara debería dejar de buscar culpables fuera.

María Verdoy también se sumó al debate con una pregunta cargada de intención: “¿No será que quiere volver a la televisión y dejar un mejor recuerdo ahora que su paso por *Supervivientes* ya queda lejos?”