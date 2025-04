Matías debe frenar la actitud de una soltera de 'First Dates' que le "acosa" a su llegada

Yinaris no necesitó llegar a la mesa para dar que hablar. Nada más cruzar las puertas de 'First dates', la soltera colombiana desvió su atención del amor y la centró en Matías Roure. “Quiero a Matías. Ver sus lindos ojos... ¡Me encanta!”, dijo sin rodeos mientras se acercaba a la barra. “Soy una persona que sale a la calle y daña matrimonios. Me gusta llamar la atención y soy muy explosiva”, se describía en su presentación.

A medida que hablaban, Yinaris fue desgranando su lista de piropos: “Me gusta su pelo, que es alto, elegante, sexy...”, confesaba. Roure, con una sonrisa, le devolvía un “¿Te gustan mis ojos? A mí también”. En medio de las bromas, Carlos Sobera incluso bromeó con dejarlos a solas: “¿Me voy un rato y luego vuelvo?”. Pero fue entonces cuando Matías quiso marcar límites y cortó en seco: “Es una relación de barman a cliente, nada más”. “Creo que me miente”, replicó ella, visiblemente molesta por el rechazo.

Minutos después conocía a su cita oficial: Yoan, también colombiano. La atracción no fue mutua. Él la vio “muy sexy”, pero ella dejó claro desde el principio que lo suyo iba por otros derroteros: “Solo quiero a Matías”. Ya sentados en la mesa, abordaron sus fantasías sexuales, donde ella no se contuvo: “Es estar con cinco hombres porque dos no me aguantan y con cinco, vamos a ver si quedo yo cansada o qué, es que soy muy caliente”. “¡Wow!”, reaccionó él, antes de soltar: “Quizás lo que dice es verdad, que nadie la aguanta”.

A pesar de la diferencia de opiniones, Yoan sí quiso repetir la cita. Ella, sin embargo, fue tajante: “Necesito a un hombre más picante, ardiente, que me vuelva loca. Me ha faltado que sea más malo”. Y así terminó su paso por el programa: sin cita segunda cita, y también sin Matías.