'Todo es mentira' sufre su mayor baja hasta el momento: Marta Flich abandona tras seis años en el programa

Marta Flich abandona 'Todo es mentira'. Así lo anunció este jueves en directo, al final del programa de Cuatro, junto a Risto Mejide. La noticia, que marca el fin de una etapa de seis años en el espacio , también implica su salida del grupo Mediaset, donde recientemente habían apostado por ello como presentadora en varios proyectos.

"Dejo 'Todo es mentira', pero no lo dejo hoy, lo dejo en verano", confirmó la presentadora. Emocionada, Flich agradeció a Mejide y al equipo su confianza durante todos estos años: "Son seis años aguantándote, después de tu madre soy la mujer que más te ha aguantado. Así que me tengo que emancipar", bromeó entre risas.

Durante su intervención, Marta reconoció que no tiene aún un nuevo destino profesional, pero que siente la necesidad de explorar nuevas etapas. "Me bajo de un tren que funciona a 400 kilómetros por hora. Me encantaría deciros que me voy a tal sitio, pero no lo sé. Necesito algo", explicó, dejando entrever que su decisión tiene más que ver con un impulso personal que con una oferta concreta. Risto Mejide, por su parte, no escatimó elogios hacia su compañera. “Han sido seis años maravillosos. Es una curranta. En privado le llamo jabata. Pero sobre todo ha sido una hermana para mí”, declaró visiblemente afectado por la marcha.

Flich también quiso agradecer a los directivos de Mediaset su apoyo, mencionando especialmente a Manuel Villanueva, Alessandro Salem, Alberto Carullo y Jaime Guerra. “No les ha gustado mucho mi decisión, pero a lo mejor hay que irse para volver”, dijo, dejando la puerta abierta a un posible regreso en el futuro.