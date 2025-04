Lydia Lozano rompe su silencio tras la muerte de su madre: "No me esperaba que me escribiera Terelu"

Lydia Lozano ha hablado por primera vez tras el fallecimiento de su madre, Sol Hernández, y lo ha hecho visiblemente afectada. La periodista, que se encontraba en Barcelona firmando libros cuando recibió la noticia, ha querido agradecer el cariño recibido y ha desvelado un gesto que le ha tocado especialmente el corazón: un largo y emotivo mensaje de Terelu Campos.

"Estoy muy emocionada. Porque me ha escrito Terelu. No lo esperaba ni creo que, con la caña que le he dado, lo hiciera", ha confesado entre lágrimas ante las cámaras de Europa Press. "No ha sido un mensaje de 'lo comprendo porque mi madre murió'. No. Ha sido muy largo y muy bonito. Y lo quiero decir públicamente", ha añadido Lydia, visiblemente sorprendida por el gesto de la hija de María Teresa Campos.

La periodista ha compartido que la muerte de su madre la pilló desprevenida: "Estaba anoche con un compañero de prensa en Barcelona y me angustiaba pensar cómo volver a Madrid. Lo típico que piensas: no viajo por si pasa algo, y ha pasado". En medio del dolor, quiso encontrar algo de consuelo: "Mi hermano se llamaba Jorge y se ha muerto casi en el día de Sant Jordi. Hay que mirar siempre lo bueno".

Lydia ha recordado con cariño a su madre, una mujer a la que describe como "maravillosa" y "digna". También ha agradecido a los periodistas y fotógrafos que la respetaron durante una celebración personal: "Era un cumpleaños mío, había cuatro fotógrafos y dijo: ‘Mira, Lydia, yo salgo con tal de que se vayan’. Luego me mandaron una foto muy bonita de mamá. Quiero agradecer a todos los compañeros que no he contestado. Y a los directores de revistas, a todos".

Acompañada por su hermana Esther en el tanatorio, Lydia Lozano se ha mostrado rota pero agradecida por el respeto y el cariño recibido. Y aunque no ha querido hablar de su inminente regreso televisivo, sí ha dejado claro que su madre estaba orgullosa de todos sus logros: "Ella ha celebrado todos mis éxitos y ha estado en mis peores momentos. Siempre conmigo".