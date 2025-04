La cita más incómoda de 'First Dates': insultos velados, cero química y un final sin despedida

La cita entre Ismael y Rosa en 'First Dates' se desinfló antes incluso de empezar. Lo que prometía ser un encuentro entre dos solteros de 56 años terminó convirtiéndose en una sucesión de dardos, comentarios fuera de lugar y silencios que hablaban más que las palabras. Él, taxista de Barcelona. Ella, operaria de fábrica en Badalona. El único punto en común: tenerlo todo claro. Lo demás, un desastre.

Ismael llegó al restaurante con un eslogan vital: sinceridad brutal. "No me gusta la falsedad. Si tengo que llamar hijo de puta a alguien, se lo digo y mirándole a los ojos", soltó antes de sentarse a la mesa. Rosa, más serena, dejó claro que no buscaba pareja a cualquier precio: "Si encuentro a alguien que me complemente lo que yo quiero, perfecto". El cruce de filosofías no tardó en estallar.

Desde el primer vistazo, la decepción fue mutua. "Demasiado mayor para mí", opinó él. "Me gustan altos, que se cuiden y un poquito más jóvenes", replicó ella. La conversación no terminaba de fluir. Hablaron de trabajos, de deportes, de cine, y no coincidieron en nada. "Siempre tirando por tierra lo nuestro", se quejó Ismael, después de que Rosa criticara el cine español.

Cuando hablaron de viajes, la brecha se volvió más grande aún. Rosa disfruta viajando sola, lo que a Ismael le pareció inconcebible. "Ostia, si tú no quieres convivir con nadie, quieres viajar sola... chica, pues quédate sola. ¿A qué vienes aquí?", soltó, antes de concluir que eran "el agua y el aceite, y a menos que pongas detergente, no se mezcla".

La cita terminó como había empezado: con frialdad. "Menos mal que los platos son pequeños", ironizó él. Ella, algo más diplomática, simplemente dijo que "no había feeling". Evidentemente, no hubo segunda cita ni intercambio de teléfonos.