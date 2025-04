Gustavo González arremete contra 'Sálvame' en plena instrucción de la Operación Deluxe: "Me calumniaron gravemente"

Gustavo González ha decidido romper el silencio que mantenía desde hace tiempo sobre su etapa en 'Sálvame' mientras se encuentra inmerso en plena instrucción por la Operación Deluxe. Lo ha hecho en 'La Suite', el programa de Radio Gran Vía conducido por Lali Torres, donde este viernes emitirá una entrevista con el colaborador en la que repasa algunos de los capítulos más amargos de su trayectoria en televisión. Como adelanto, el propio periodista ha compartido en Instagram algunas de sus frases más contundentes, en las que no deja títere con cabeza.

"Había mucha tensión que se creaba porque alimentar el conflicto entre los colaboradores era muy televisivo", señala Gustavo sobre el ambiente en el extinto programa de Telecinco. “Hubo cosas que se les fueron de las manos. Me hicieron mucho daño. Se me calumnió gravemente”, añade, recordando que las discusiones más duras no se veían en pantalla, sino que ocurrían fuera del plató. “Lo que han hecho con 'Sálvame' es historia de la televisión, pero eso no quita el daño”, concluye, reconociendo que su paso por el espacio de La Fábrica de la Tele le dejó huella.

El periodista también se moja al hablar de sus antiguos compañeros. Sobre Belén Esteban, es tajante: “No tenía mucha relación y tampoco la quiero”. Y si alguien sale peor parado es Kiko Hernández: “Nunca la tuve, ni la tendré. Perderle de vista tampoco ha sido una pérdida”. A pesar de estos desencuentros, Gustavo también ha querido tener palabras de agradecimiento para otros colaboradores como Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Antonio Montero y Chelito, a quienes califica como personas que “se han portado muy bien conmigo”.

Pero la gran sorpresa llega cuando menciona a María Patiño, con quien compartió plató durante años en '¿Dónde estás corazón?' y en 'Sálvame'. A ella no le dedica reproches airados, pero sí una confesión de decepción: “Tengo muchísimo cariño a María, pero me ha decepcionado. Cuando un amigo no está en ciertos momentos complicados, eso conlleva una espinita”.