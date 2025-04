Cayetana Guillén Cuervo mete la pata y confirma el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Me pidió que no lo dijera"

Después de meses de rumores y conjeturas, ha sido Cayetana Guillén Cuervo quien ha confirmado lo que tantos fans esperaban oír: Amaia Montero volverá a La Oreja de Van Gogh. La actriz lo desveló ante la prensa, asegurando que llevaba meses guardando el secreto por petición expresa de la propia cantante. “Me lo pidió por su ahijado, mi hijo Leo. Me dijo: ‘por favor, por Leo, no lo digas’. Y no se lo conté a nadie, ni en casa”, relató, visiblemente emocionada.

Con estas palabras se confirmaría la noticia que habría avanzado el periodista David Insua en el programa 'Tentáculos', donde aseguraba que Amaia ya se encontraba trabajando en su regreso al mítico grupo, incluyendo un nuevo disco y una gira internacional.

La noticia ha corrido como la pólvora, sobre todo por la carga sentimental con la que Cayetana narró aquel momento íntimo. “Me eché a llorar cuando me lo dijo. Cada vez que me preguntaban, yo ya lo sabía. Y estoy muy contenta”, añadió. Según explicó, Amaia vive esta nueva etapa con entusiasmo, pero también con precaución: "Está muy ilusionada y agradecida por el cariño del público. Cuando salió con Karol G, España le mostró su amor. Creo que lo van a petar".

Sobre la relación entre Montero y Leire Martínez, actual vocalista del grupo, Cayetana prefirió mantenerse al margen. “Amaia nunca me ha dicho nada de Leire. No tengo ni idea y no me gusta opinar de cosas sobre las que no tengo información”, afirmó. En cualquier caso, restó importancia a las especulaciones: “Seguramente ellas son ajenas a muchas cosas que se dicen. A veces, el personaje va por un lado y la persona está en casa asombrada con lo que oye”.