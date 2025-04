Pedro Piqueras visitó a Ana Rosa después de su 'tour' por Antena 3 y habló de la muerte del Papa: "No era un papa al uso"

Pedro Piqueras ha visitado esta mañana 'El programa de Ana Rosa' y se ha encontrado con la escaleta cambiada por la muerte del Papa Francisco, que también ha alterado las parrillas de La 1 y laSexta. El periodista tenía acordada la visita desde antes, pero se ha adaptado a la nueva escaleta y ha comentado la noticia del día desde la mesa de análisis.

"Un informativo no se cierra hasta que dices adiós y eso ha pasado esta mañana", ha dicho el presentador sobre el cambio de guión que sufría el magacín en directo. "Su muerte me ha sorprendido porque ayer lo vimos", ha comenzado analizando para luego añadir: "Muere causando dolor en la Iglesia y la población, porque no era un papa al uso".

"Francisco pretendía renovar algo la Iglesia, porque había una exigencia de parte de la población, aunque había sectores críticos que no estaban por esa renovación. El Papa ha hecho una gran labor en la normalización de la mujer en la Iglesia, y ahora la mujer empieza a tener un papel. Es una pena que haya muerto, porque se podría haber hecho mucho más", ha destacdo.