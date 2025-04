Sofía Suescun atiza a los concursantes de 'Supervivientes': "Pelayo es pura soberbia, Escassi lleva un antifaz y Montoya es un lastre”

Telecinco vuelve a frotarse las manos con los datos de audiencia que 'Supervivientes' está cosechando esta temporada. Con tramas explosivas como el triángulo amoroso entre Anita, Montoya y Manuel, la inesperada continuación de Laura Cuevas o la autenticidad sin filtros de Carmen Alcayde, el reality sigue siendo un filón. Pero no todo es espectáculo bajo el sol de Playa Furia. Las críticas más punzantes llegan desde plató, concretamente desde la lengua afilada de Sofía Suescun.

La ganadora de 'Supervivientes 2018' y actual copresentadora de 'Socialité' no se muerde la lengua y ha disparado con munición gruesa en su última intervención, cargando contra varios de los protagonistas de esta edición.

Sobre Pelayo Díaz, Sofía no se contuvo: “Pelayo, eres pura soberbia. Todo lo tienes calculado. Al principio ibas de cercano, de natural, pero la cámara no engaña. Tu verdadera cara ya ha salido”, sentenció, haciendo referencia al tenso enfrentamiento entre el estilista y Carmen Alcayde. Y añadió una reflexión demoledora: “Como decía Jorge Javier Vázquez, la cámara te radiografía. Da igual la imagen que quieras dar, al final sale tu verdadero yo”.

Pero no fue el único en recibir. Álvaro Muñoz Escassi tampoco se libró del látigo de la pamplonesa: “¡Qué decepción! Es una palmera, no está siendo él. Parece que va con un antifaz por la isla para no sentir nada”, criticó con contundencia, calificándolo como uno de los “muebles” de esta edición.

Suescun también apuntó a la trama del trío amoroso, asegurando que Montoya “es un lastre” para Anita. “La perjudica y mucho. Ella está pagando todos los errores de él. Montoya, por favor, pasa página”, opinó, lanzando otro dardo al concursante sevillano. Y para rematar, recordó una frase que no pasó desapercibida: “El otro día despreciaste a Montoya diciendo que lo conocías por un meme en la playa. Pelayo, por favor, piensa cuando hablas. Nadie se ha puesto a comentar por qué te conocemos a ti, no queremos hacer daño”, lanzó con ironía y cierta amenaza velada.