'Una nueva vida' en Antena 3: Ferit y Seyran se divorcian definitivamente

Ferit y Seyran se divorcian oficialmente. Al salir del juzgado, ambos prestan declaración ante los medios de comunicación y Seyran pierde el conocimiento. Ferit la coge en brazos muy preocupado, pero Halis le obliga a marcharse, ya que han acabado con su matrimonio.

Paralelamente, Suna se prepara para casarse con Saffet y ser infeliz toda su vida. Mientras tanto, Abidin no quiere seguir viviendo si no puede estar con Suna, por lo que toma la decisión más arriesgada de su vida, con tal de que sus caminos no se separen.