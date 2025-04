'Fiesta' destapa a Montoya con unos audios que dejan en evidencia su estrategia en 'Supervivientes': "Lo elegí por interés"

Nuevo escándalo en el universo 'Supervivientes 2025'. El programa 'Fiesta' ha soltado la bomba este jueves y ha dejado a José Carlos Montoya completamente al descubierto con una serie de "audios demoledores" que desmontan la versión oficial sobre su supuesta amistad con Vier Márquez, su defensor en las galas del reality.

Lo que en su momento se presentó como una sólida relación de confianza, ha resultado ser, según las propias palabras de Montoya, "puro teatro". En la grabación, emitida en exclusiva por el programa de Telecinco, Montoya confiesa sin tapujos a Anita Williams: “No tengo nada que ver con él. No es amigo íntimo”, dejando helados a los espectadores.

Y remata con una confesión que suena a desesperación: “Mi madre no iba a ir, mi hermana tampoco... Nadie de mi entorno, nadie. No tengo a nadie”.

Pero eso no es todo. El ex concuesante de 'La isla de las tentaciones' reconoce que su elección no se basó en afecto, sino en estrategia pura: “Veo una persona que entiende cosas, que sabe información y que tiene contactos, pues me interesa para que me defienda, ya está”, confiesa fríamente. Montoya, con plena consciencia del show, suelta otra perla que ha hecho estallar las redes: “Esto es la televisión y esto es esto, cada uno construye la imagen que quiere”.

Los colaboradores de 'Fiesta', que ya habían escuchado el material en privado el pasado domingo, no se anduvieron con rodeos al comentarlo en directo. Alexia Rivas no tuvo piedad: “Esto desenmascara su papel en la vida y en la televisión. Esto es ser un actor, lo que hay en la isla es un actor. Esto es no ser real. Lo deja como una mierda”, sentenció sin filtros.