Belén Rodríguez rompe su silencio: "Con Terelu no quiero volver y ni me ha escrito"

Vuelve el drama, y esta vez de la mano de Belén Rodríguez, que ha reaparecido en 'Fiesta' con declaraciones que prometen reactivar su guerra fría con la familia Campos. La colaboradora, que en los últimos años ha estado en el ojo del huracán por su distanciamiento con varias figuras clave de 'Sálvame, ha dejado claro que la herida con Terelu sigue abierta.

Después de su sonada ruptura con Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego en 2022, tras ser acusada de filtrar información privada sobre la familia Campos, Belén ha confirmado que la reconciliación con Terelu no está ni se le espera: “No quiero que la relación reflote”, sentenció con frialdad este sábado en el programa de Telecinco, añadiendo que, aunque ha intercambiado “algunos mensajes” con Terelu, no ha sido para retomar el vínculo personal.

Muy distinta ha sido la situación con Carmen Borrego, con quien se ha producido un inesperado acercamiento: “Fue ella la que me llamó y la que se acercó a mí. Ha estado tan pendiente de mí y me ha ayudado tanto que, al final, hemos vuelto a ser amigas”, confesó Belén, visiblemente agradecida tras atravesar por un proceso de recuperación tras anunciar que padece cáncer de garganta.

Pero si algo sorprendió fue su reproche directo a Terelu, de quien, según dijo, no ha tenido noticias. “Me extraña que no me haya mandado ni un mensaje”, soltó, dejando entrever que la indiferencia duele más que la enemistad.

El clima se tensó aún más cuando el programa le mostró imágenes de Terelu hablando en 'Sálvame' en 2022. Visiblemente incómoda, Belén pidió cortar la conversación tajantemente: “Tengo un juicio el 11 de julio y no puedo hablar. La relación se rompió por esto y por muchas tardes más, pero no puedo hablar de ello”, zanjó, haciendo alusión a un proceso judicial en curso que mantiene en vilo a parte del universo 'Sálvame'.