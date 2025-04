'Fiesta' paralizó su programa por una impactante información sobre su presentadora Emma García

'Fiesta' cubrió el hueco de la tarde de Telecinco ayer durante el Viernes Santo. El programa mantenía su escaleta hasta que una información sobre Emma García interrumpía todos los planes.

La presentadora se ha quedado boquiabierta al ver unas imágenes que llegaron a la redacción del programa. "Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está. Soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo", comunicaba.

"No sabía que iban a salir estas fotos. Esto es una transformación que hicimos en un reportaje fotográfico con una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba a abajo hasta que salió este hippie de los años 60", argumenta la vasca sobre el motivo de estas fotografías.

"Me impactó muchísimo, no sé cómo lo veis. Me quitaron todo, me pusieron de todo y luego había otras fotos donde se veía la transformación. ¿Sabéis que me pasó cuando vi el resultado? que me hizo recordar a mi abuelito. Yo me gusto, me gusto más que así, me veo con punto", terminó diciendo.