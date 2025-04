Laura Escanes sorprendió a Jesús Calleja al revelar la razón de su distanciamiento cuando se conocieron: "Estaba pasando por un aborto"

'Universo Calleja' emprendió anoche la segunda parte de su aventura con numerosos famosos en Egipto. Entre ellos, se encontraba la influencer y presentadora Laura Escanes, que no era la primera vez que coincidía con Jesús Calleja en televisión.

La presentadora ya participó en un episodio de 'Planeta Calleja' con la que en ese momento era su pareja, Risto Mejide. El presentador le habló sobre este episodio, pues se quedó con la sensación de que la influencer estaba "distante y un poco perdida".

"En ese momento, me protegía muchísimo, yo he recibido muchos comentarios a raíz de mi relación, a raíz de ser un personaje público. Comentarios malos y los sigo recibiendo, por la diferencia de edad, por ser joven, incluso críticas físicas y creo que también era una manera de protegerme" le confesaba la catalana.

Concretamente, durante el viaje a Sudáfrica, Escanes confesó que estaba pasando "por un momento personal un poco complicado". "Estaba mal, personalmente y físicamente yo no estaba bien. Risto quería protegerme a mí, yo estaba pasando por un aborto y esas semanas yo estaba sangrando lo más grande, con unos dolores horribles", comenzó relatando.

"Fue duro, era un momento en el que yo no estaba preparada, era muy joven, demasiadas emociones, todo junto, estaba como muy disociada. Es algo difícil para vivir, cuando te toca vivirlo se mezclan muchas cosas. Yo decidí abortar, era muy joven, tenía 20 años y yo no estaba preparada, ni mental ni físicamente, nada. Fue muy duro decidirlo porque Risto para mí era el amor de mi vida y quería ser madre con él", continuó explicando ante la sorpresa de Calleja.

"¿Eso lo estuviste viviendo allí todo? No nos enteramos de nada, estoy un poco en shock", dijo sorprendido el aventurero. "Nadie me lo reprochó, pero tampoco lo comenté con muchísima gente porque yo me sentía culpable, venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando, para protegerme es como que ese tema no lo he comentado... con 20 años había ido poco a terapia y no estaba preparada para muchas de las cosas que he ido viviendo", le contestó Escanes.