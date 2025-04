'Supervivientes' no se toma vacaciones y vuelve a arrasar durante las fiestas

Ni la Semana Santa ni la competencia han podido con el fenómeno de 'Supervivientes'. El reality de Telecinco volvió a reinar este martes con un potente 20,7% de cuota y 1.471.000 espectadores durante su gala. Además, su versión exprés en el access también lideró con un sólido 11,7%.

La ficción turca 'Renacer' no logra seguirle el ritmo y cae al 9% de cuota con 864.000 espectadores en Antena 3. En La 1, el 'Late Xou' de Marc Giró también resiente el parón vacacional y baja a un 8,1% (762.000). La noche fue especialmente floja para laSexta, donde '¿Quién quiere ser millonario?' marcó un pobre 3,4%, y para Cuatro, donde 'Código 10' se quedó en un 5,1%. Por su parte, 'El hormiguero' en reposición (10,4%) volvió a imponerse a 'La revuelta', que no pasó del 9,8% en el access.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.213.000 (9,8%)

Late Xou con Marc Giró: 762.000 (8,1%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.310.000 (10,4%)

Renacer: 864.000 (9%)

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie express: 1.467.000 (11,7%)

Supervivientes: Tierra de nadie: 1.471.000 (20,7%)

laSexta

laSexta Clave: 553.000 (5%)

El intermedio: The Very Best: 599.000 (4,8%)

¿Quién quiere ser millonario? 20 aniversario: 300.000 (3,4%)

Cuatro

First Dates: 634.000 (5,4%)

First Dates: 834.000 (6,8%)

Código 10: 342.000 (5,1%)

La 2

Cifras y letras: 304.000 (2,7%)

Cifras y letras: 650.000 (5,3%)

El comisario Montalbano: 407.000 (3,6%)

El comisario Montalbano: 202.000 (3,8%)

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática: 213.000 (4%)

Viaje al centro de la tele: La noche temática: 146.000 (4,5%)

Viaje al centro de la tele: La noche temática: 114.000 (5,6%)

Antena 3

Renacer: 168.000 (4,2%)

laSexta

¿Quién quiere ser millonario? 20 aniversario: 143.000 (4,1%)

Cuatro

El desmarque: Madrugada: 82.000 (3,8%)

La 2

El comisario Montalbano: 92.000 (4%)

TARDE

La 1

Valle Salvaje: 652.000 (7,8%)

La promesa: 994.000 (13%)

El cazador: 416.000 (5,6%)

El cazador: 570.000 (6,9%)

Aquí la tierra: 939.000 (9,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.130.000 (12,6%)

Y ahora, Sonsoles: 749.000 (9,7%)

Pasapalabra: 1.738.000 (18,5%)

Telecinco

Tardear: 729.000 (8,8%)

El diario de Jorge: 803.000 (10,6%)

Reacción en cadena: 721.000 (7,7%)

laSexta

Zapeando: 504.000 (5,7%)

Más vale tarde: 532.000 (7%)

Cuatro

Todo es mentira: 432.000 (5,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 360.000 (4,8%)

La 2

Saber y ganar: 623.000 (6,7%)

Grandes documentales: 299.000 (3,7%)

Documenta2: 175.000 (2,3%)

Malas lenguas: 289.000 (3,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 273.000 (14,1%)

Mañaneros: 236.000 (7,4%)

Extra mañaneros: 468.000 (6%)

Antena 3

Espejo público: 295.000 (11,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 884.000 (18,7%)

La ruleta de la suerte: 1.674.000 (23%)

Telecinco

La mirada crítica: 144.000 (9,4%)

El programa de AR: 306.000 (12,7%)

Vamos a ver: 366.000 (11,2%)

Vamos a ver más: 664.000 (10,1%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 158.000 (12,8%)

Aruser@s: 349.000 (15,2%)

Al rojo vivo: 407.000 (10,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 17.000 (1,6%)

Alerta cobra: 18.000 (1,3%)

Alerta cobra: 37.000 (1,9%)

Alerta cobra: 61.000 (2,6%)

En boca de todos: 152.000 (4,9%)

La 2

That’s English: 5.000 (0,9%)

Inglés en TVE: 5.000 (0,7%)

Turismo rural en el mundo: 10.000 (0,9%)

Atlántico norte: El océano oscuro: 19.000 (1,3%)

Agrosfera: 25.000 (1,3%)

Carlos V. Los caminos del emperador: 29.000 (1,3%)

Tribus viajeras: 14.000 (0,6%)

Viajar en tren: 39.000 (1,6%)

África extrema: 58.000 (2,3%)

Culturas 2: 60.000 (2,1%)

El western de La 2 “Un dólar para Sartana”: 71.000 (1,9%)

Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: 86.000 (1,4%)

Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: 86.000 (1,1%)

Rutas bizarras: 163.000 (1,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.057.000 (22,2%)

Informativos Telecinco 15h: 1.016.000 (10,9%)

Telediario 1: 987.000 (10,6%)

laSexta Noticias 14h: 783.000 (9%)

Noticias Cuatro 1: 492.000 (6,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.872.000 (16,4%)

Telediario 2: 999.000 (8,8%)

Informativos Telecinco 21h: 921.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 626.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 405.000 (4,6%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 138.000 (13,5%)

Telediario matinal: 91.000 (13,1%)

El Matinal (Telecinco): 99.000 (8,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,2%), Telecinco (11,4%), La 1 (8,5%), laSexta (6,5%), Cuatro (5%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), Telecinco (10,7%), La 1 (10,1%), laSexta (6,8%), Cuatro (5,7%), La 2 (2,9%).