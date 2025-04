'Supervivientes' toma una contundente decisión sobre el futuro de Almácor en el concurso

No ha podido ser. La aventura de Almácor en 'Supervivientes 2025' ha llegado a su fin de forma inesperada y dolorosa. El pasado domingo, durante una prueba de recompensa, el artista sufrió una aparatosa caída que terminó provocándole una seria lesión en el brazo. Aunque en un primer momento regresó a la gala con el brazo en cabestrillo y sin perder el buen ánimo, el equipo médico ya ha emitido su veredicto definitivo: no podrá continuar en el reality.

"En la última se me resbaló el escalón y me vencí el cuerpo sin querer. El cable se me quedó enganchado en el brazo, me quedé con él colgando y caí al agua", explicó el cantante ante las cámaras. Pese al evidente dolor físico, Almácor intentó mantener el espíritu positivo: "Me duele el brazo, pero la vida te la puedes tomar de dos maneras: o mal o bien. Yo intento tirarle humo", dijo con una sonrisa forzada.

Sin embargo, en la intimidad de La Palapa y acompañado por Carlos Sobera, llegó la noticia que no quería escuchar: "En las pruebas efectuadas se confirma la lesión que implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas y posterior rehabilitación. Por todo ello, Almácor no puedes seguir en 'Supervivientes' y debes volver a España".

La reacción del cantante fue inmediata y profundamente emocional. "No me jodas. Su puta madre a caballo, tío. No es justo", repetía entre lágrimas. Aunque su pareja intentó reconfortarlo a través de un mensaje en directo —"Tranquilo, lo has hecho bien, para nosotros ya eres un ganador"—, el joven no podía contener la frustración: "Lo siento, tío, es que soy un patoso. Te oigo, pero es que no quiero oír a nadie". Su salida dejó helados a sus compañeros, que le ofrecieron una calurosa despedida, entre abrazos y palabras de ánimo. La aventura de Almácor ha terminado antes de tiempo, pero con la certeza de haberse entregado al máximo en cada prueba.