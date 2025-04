El mundo de la música en riesgo: Spotify se cae a nivel mundial

Lo que parecía una tarde tranquila se convirtió en un pequeño caos digital para los melómanos de todo el mundo. Spotify, el gigante del streaming musical, ha dejado de funcionar este lunes en España y en varios países, dejando sus usuarios sin poder acceder a su música, pódcast o playlists favoritas. La caída ha sorprendido incluso a quienes ya estaban escuchando canciones: el audio se ha cortado de golpe y, al intentar reproducir cualquier tema, la aplicación ha devuelto un inquietante mensaje: "No es posible reproducir la canción actual".

El error se ha detectado sobre las 14:30 y no ha tardado en convertirse en tendencia. Según el portal Downdetector, las quejas han crecido a gran velocidad tanto en Europa como en América. Lo más frustrante para los usuarios es que ninguna solución casera parece funcionar: ni cerrar sesión, ni reinstalar la app, ni reiniciar el dispositivo. El fallo parece radicar en los propios servidores de Spotify, que se han desconectado dejando inservible el servicio.

Mientras los usuarios intentaban refrescar sus pantallas sin éxito, empezaban a circular teorías en las redes sociales. La más llamativa ha sido la supuesta reivindicación del grupo de hackers “Dark Storm”, que a través de Telegram asegura estar detrás del apagón. No obstante, no han aportado ninguna prueba sólida que respalde su autoría y, por el momento, Spotify guarda silencio.

Solo se sabe que la plataforma no está operativa: las portadas no cargan, los discos no aparecen y las canciones no suenan. Una caída que ha recordado a los usuarios hasta qué punto Spotify se ha convertido en un servicio imprescindible, justo cuando se han quedado sin él.