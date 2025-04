Marta Flich, harta de la actitud de Antonio Naranjo en 'Todo es mentira': "Que no salga de tu boca"

Una vez más, Antonio Naranjo ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la tarde en 'Todo es mentira'. El periodista, habitual en las sobremesas de Cuatro, se enzarzó este jueves con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a raíz de la polémica gestión de Carlos Mazón durante la DANA que asoló parte del territorio valenciano el pasado octubre. Y, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, Marta Flich tuvo que intervenir para intentar poner orden en un debate cada vez más encendido.

Bernabé participaba en el programa para exponer su punto de vista sobre la actuación del president de la Generalitat, pidiendo que acudiera a declarar ante los juzgados para dar explicaciones. Pero el ambiente se caldeó cuando Antonio Naranjo tomó la palabra para cargar contra Pedro Sánchez, al que acusó de no activar la Ley de Seguridad Nacional: "¿Por qué el presidente del Gobierno, sabiendo que había un incompetente al frente de la Generalitat, no firmó un decreto para desarrollar su propia estrategia de seguridad nacional?", planteó.

Pilar Bernabé intentó responder con calma, pero el tertuliano no dejaba de interrumpir: “No es verdad”, repetía mientras la delegada trataba de explicar la necesidad de elevar al nivel 3 la emergencia para activar ciertos protocolos. Fue entonces cuando Marta Flich alzó la voz: “Naranjo, vamos a escuchar a Pilar Bernabé igual que todos te hemos escuchado a ti, porque ahora le toca a ella”.

Lejos de calmarse, Naranjo elevó todavía más el tono, acusando a la invitada de afirmar que “el presidente del Gobierno necesita el permiso de una comunidad autónoma”. “No diga algo que yo no he dicho”, se defendía ella, mientras Flich le pedía al colaborador que no pusiera palabras en boca de los demás: “A ver si podemos escuchar lo que dice, pero que salga de su boca, no de la tuya”.

La situación llegó a tal punto que la presentadora se vio obligada a frenar en seco la avalancha de interrupciones: “Si no dejas que responda, no hay respuestas. ¿O es que también quieres tú dar la respuesta?”, le espetó. Finalmente, Pilar Bernabé pudo dejar clara su posición, asegurando que la colaboración del Gobierno fue total, pero que las competencias de gestión estaban en manos de la Generalitat.