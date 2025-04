Jorge Javier Vázquez pierde la imparcialidad en 'Supervivientes 2025': hace campaña por una concursante

Jorge Javier Vázquez no ha dudado en mojarse públicamente sobre su concursante favorita en ‘Supervivientes 2025’. A través de su blog en la revista Lecturas, el presentador ha lanzado una oda a Carmen Alcayde, una de las grandes agitadoras de esta edición, y con la que comparte una larga historia televisiva desde los tiempos de ‘Aquí hay tomate’. "Fueron cinco años intensos. Excesivos. Arrolladores. Con altísimos picos de felicidad. Y de infelicidad también", ha recordado sobre aquella etapa que marcó a toda una generación.

Con absoluta sinceridad, Jorge Javier ha reconocido que no todo fue un camino de rosas entre ellos: “Hubo épocas en las que no nos soportamos. El realizador tenía que hacer auténticos milagros porque había veces que nos caíamos tan mal que no nos mirábamos a la cara”. Sin embargo, los años han puesto todo en su sitio y la relación que mantienen hoy en día es de cariño y respeto mutuo. “Lo importante no es cómo empiezan las cosas, sino cómo acaban: casi veinte años después, Carmen y yo seguimos teniéndonos muchísimo cariño. Creo que, profesionalmente, está en su mejor momento”, comenta Jorge Javier en su escrito.

Más allá del recuerdo personal, el presentador ha querido defender a su excompañera por las críticas que algunos espectadores han vertido sobre su participación en el reality de Telecinco. "La veo disfrutar como una niña. Jugando. Mojándose. Arriesgando, que es como se tiene que ir a un reality", señala Jorge, dejando claro que Carmen no se guarda nada. A quienes la acusan de sobreactuar, les contesta con rotundidad: “No estoy de acuerdo. Doy fe de que Carmen es dinamita en vena y si encima se encuentra en una situación tan extrema como la que se vive en Honduras, el resultado es lo que estamos viendo: una mujer en perpetuo estado de mascletà”.

El conductor de ‘Supervivientes’ concluye con un deseo claro: ver a Alcayde llegar a la final. “Es un auténtico regalo para un programa de televisión. Me alegra mucho verla currándose su presencia en un programa de éxito. Todavía queda mucho, pero si sigue por este camino, Carmen Alcayde merece llegar a Madrid en helicóptero como finalista”. Con estas palabras, Jorge Javier no solo demuestra su aprecio personal por la periodista valenciana, sino que también le brinda el mejor empujón mediático en plena recta ascendente del concurso.