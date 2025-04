Frank Blanco califica como "imbécil" a este cantante internacional con el que tuvo que parar una entrevista

Frank Blanco no se ha mordido la lengua en el nuevo podcast de Irene Junquera. El comunicador ha sido el primer invitado de 'Es solo un podcast', un espacio en el que la periodista propone charlas íntimas y sin guion con diferentes personalidades del mundo mediático. Y lo que nadie esperaba es que en esta primera entrega saliera a relucir uno de los nombres más conocidos de la música internacional, pero para mal.

Todo comenzó cuando Junquera le preguntó por la persona que más le había impresionado a lo largo de su carrera. “¿Quién te ha flipado más?”, planteó la presentadora, refiriéndose a un encuentro positivo. Pero Blanco cambió el tono de la charla al instante: “Para mal, Eros Ramazzotti. Así, ya de salida, es un imbécil”, soltó sin reparos, dejando claro que su experiencia con el italiano fue una auténtica decepción.

El locutor explicó que por entonces trabajaba en Los 40 y que tenía preparada una entrevista grabada con el artista, a quien admiraba profundamente. “Era superfan”, reconoció. Sin embargo, el encuentro fue un desastre desde el primer minuto: “Llegó como hora y media tarde porque estaba viendo un partido de fútbol en el hotel”, relató.

Según Blanco, el artista apareció visiblemente molesto, probablemente porque su equipo había perdido. “Llegó reventado y de mal humor. Yo le pregunto por sus canciones y él se lo toma a mal, como si le estuviera haciendo una entrevista del corazón”, recordó. En un momento completamente fuera de lugar, Ramazzotti cruzó todos los límites. “No sé cómo, la conversación derivó en que él me dijo: ‘¿Y qué te parecería si me tiro a tu hermana?’”, confesó Frank, dejando sin palabras a la propia Junquera. Ante semejante falta de respeto, Blanco no dudó en cortar la entrevista de inmediato. “Le dije: ‘Bueno, pues yo creo que vamos a acabar aquí’”, sentenció.