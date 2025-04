'MasterChef' lidera gracias al share, pero 'La favorita' y 'Renacer' le sobrepasan en espectadores

Este lunes 14 de abril el talent culinario de TVE cede terreno en cuota, pero remonta en número de seguidores. La tercera gala de 'MasterChef' marca un 12,8% de share pero sube hasta los 818.000 espectadores, demostrando que, aunque pierde fuerza en proporción, mantiene el interés del público fiel. En cambio, tanto 'La favorita 1922' en Telecinco (10% y 888.000) como 'Renacer' en Antena 3 (9,6% y 872.000) reúnen a más televidentes. En laSexta, la película 'Villaviciosa de al lado' funciona muy bien con un 7,8%, mientras que Cuatro resiente el interés por 'Fuera de cobertura' que consigue un 4,7%

En la franja de access prime time, 'El hormiguero' y 'La revuelta' empataron prácticamente con un 12,2% y un 12,1%, respectivamente. Cabe destacar que el formato de Pablo Motos emitió una reposición, mientras que Broncano tuvo un nuevo programa -aunque grabado hace meses-. Por su parte, 'Supervivientes: Última hor'a no logra liderar pero firma un sólido 10,7%.

En el día destacan emisiones como 'La mirada crítica', que firma un 12,8% y máximo de temporada, así como 'La hora de La 1' que firma un 14,6%. Por su parte, en la sobremesa, 'La ruleta de la suerte' engancha al 23,6% de cuota. En las tardes, 'El diario de Jorge' se mantiene fuerte con un 11,4% y 'La promesa' sigue con altos datos, consiguiendo un 13,8%. 'Pasapalabra' también sigue sobresaliente con un 19,1%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.504.000 (12,1%)

MasterChef: 818.000 (11,8%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.529.000 (12,2%)

Renacer: 872.000 (9,6%)

Telecinco

Supervivientes: Última hora: 1.332.000 (10,7%)

La favorita 1922: 888.000 (10%)

laSexta

laSexta Clave: 517.000 (4,9%)

El intermedio: The Very Best: 640.000 (5,1%)

El taquillazo “Villaviciosa de al lado”: 710.000 (7,8%)

Cuatro

First Dates: 712.000 (6,2%)

First Dates: 775.000 (6,2%)

Fuera de cobertura: 432.000 (4,7%)

La 2

Cifras y letras: 272.000 (2,5%)

Cifras y letras: 721.000 (6%)

Cine clásico “Rey de reyes”: 351.000 (3,4%)

LATE NIGHT

La 1

Comerse el mundo con Peña: 216.000 (9,4%)

Antena 3

Renacer: 172.000 (4,4%)

Telecinco

La favorita 1922: 280.000 (6,4%)

laSexta

Cine “Cuerpo de élite”: 286.000 (7,4%)

Cuatro

Fuera de cobertura: 336.000 (6,3%)

En el punto de mira. 223.000 (7,8%)

El desmarque: Madrugada: 126.000 (6,6%)

La 2

Cine “Mario y los perros”: 114.000 (2,6%)

Los oficios de la cultura: 61.000 (2,3%)

Metrópolis: 37.000 (1,9%)

TARDE

La 1

Valle Salvaje: 738.000 (8,9%)

La promesa: 1.040.000 (13,8%)

El cazador: 461.000 (6,4%)

El cazador: 538.000 (6,6%)

Aquí la tierra: 927.000 (9,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.090.000 (12,2%)

Y ahora, Sonsoles: 659.000 (8,7%)

Pasapalabra: 1.755.000 (19,1%)

Telecinco

Tardear: 781.000 (9,5%)

El diario de Jorge: 848.000 (11,4%)

Reacción en cadena: 774.000 (8,4%)

laSexta

Zapeando: 492.000 (5,6%)

Más vale tarde: 515.000 (6,8%)

Cuatro

Todo es mentira: 528.000 (6,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 388.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 687.000 (7,4%)

Grandes documentales: 352.000 (4,3%)

Documenta2: 166.000 (2,3%)

Malas lenguas: 308.000 (3,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 269.000 (14,6%)

Mañaneros: 238.000 (7,5%)

Extra mañaneros: 488.000 (6,1%)

Antena 3

Espejo público: 294.000 (11,5%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 920.000 (18,9%)

La ruleta de la suerte: 1.756.000 (23,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 200.000 (12,8%)

El programa de AR: 310.000 (13,6%)

Vamos a ver: 442.000 (13,2%)

Vamos a ver más: 697.000 (10,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 183.000 (14,9%)

Aruser@s: 314.000 (14,8%)

Al rojo vivo: 450.000 (11,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 26.000 (2,6%)

Alerta cobra: 23.000 (1,5%)

Alerta cobra: 41.000 (2,1%)

Alerta cobra: 72.000 (3,4%)

En boca de todos: 166.000 (5,3%)

La 2

Inglés en TVE: 2.000 (0,3%)

Flash moda monográficos: 5.000 (0,5%)

Arqueomanía: 14.000 (1,2%)

Atlántico norte: El océano oscuro: 21.000 (1,2%)

El escarabajo verde: 29.000 (1,5%)

Carlos V, Los caminos del emperador: 29.000 (1,4%)

Tribus viajeras: 30.000 (1,3%)

Viajar en tren: 45.000 (1,9%)

África extrema: 58.000 (2,3%)

Culturas 2: 20.000 (0,7%)

El western de La 2 “Un rey para cuatro reinas”: 104.000 (2,6%)

Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: 73.000 (1,2%)

Expedición culinaria: Alimentos de la tierra: 100.000 (1,3%)

Rutas bizarras: 206.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.126.000 (22,2%)

Informativos Telecinco 15h: 985.000 (10,3%)

Telediario 1: 976.000 (10,2%)

laSexta Noticias 14h: 856.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 520.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.005.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.054.000 (9,6%)

Informativos Telecinco 21h: 932.000 (8,3%)

laSexta Noticias 20h: 623.000 (7,2%)

Noticias Cuatro 2: 472.000 (5,5%)

Matinal

Telediario matinal: 106.000 (15%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 131.000 (12,7%)

El Matinal (Telecinco): 113.000 (11,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,5%), Telecinco (9,8%), La 1 (9,8%), laSexta (7,3%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (13%), Telecinco (10,7%), La 1 (10,2%), laSexta (6,8%), Cuatro (5,8%), La 2 (2,9%).