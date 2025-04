Nacho Abad frena en seco a su colaboradora tras una frase subida de tono en 'En boca de todos': "¿A quién se la ha chupado para estar ahí?"

Nueva bronca en 'En boca de todos', y esta vez no fue por el caso de turno ni por un político de moda, sino por una frase que hizo fruncir el ceño incluso a Nacho Abad. El periodista tuvo que intervenir con contundencia para poner freno al lenguaje de Paula Fraga, colaboradora habitual del programa, después de que soltara un comentario muy subido de tono en pleno debate sobre Ester Expósito.

Todo empezó cuando se analizaron las declaraciones de la actriz de 'Élite', que expresó su hartazgo por ser valorada solo por su físico. "Yo lucho contra que solo nos vean como algo sexual, como un objeto", dijo Expósito. En plató, Patricia Cerezo quiso matizar que también hay hombres cosificados, como Miguel Ángel Silvestre, pero Fraga no se mordió la lengua: "El tono cuando se habla de los hombres no es el mismo, a Miguel Ángel Silvestre no le van a decir a quién se la ha chupado para estar ahí".

La frase cayó como una bomba en el plató y Nacho Abad reaccionó de inmediato: "Por favor, qué lenguaje tenemos hoy, qué necesidad", le reprochó a la abogada, visiblemente molesto. Cerezo también intervino: "No hace falta decir esas palabras", mientras el ambiente se tensaba por momentos.

El caos fue en aumento cuando Antonio Naranjo defendió que “la cosificación es la que uno quiera”, citando como ejemplo a las azafatas de Moto GP. Sonia Ferrer contraatacó sin filtros: "Sí, como a las prostitutas". En ese punto, el presentador se vio obligado a ejercer de árbitro: "Oye, no interrumpáis", dijo con desesperación al ver que nadie quería soltar el turno de palabra, volviendo rápidamente a la normalidad del plató.