Laura Fa califica a Miguel Bosé como "facha sin memoria" ante sus declaraciones en 'El hormiguero'

La visita de Miguel Bosé a 'El Hormiguero' el pasado jueves no ha dejado indiferente a nadie. El cantante acudió al programa de Pablo Motos para promocionar su serie documental y terminó haciendo una encendida defensa de la libertad de expresión, al tiempo que aseguraba que ya no existe. "Europa ha caído en el wokismo más absoluto y la libertad de expresión está en peligro", aseguró sin que nadie del programa rebatiera sus palabras.

Entre otras afirmaciones, Bosé sentenció que “las libertades de los años 70 y 80 ya no las hay, se han perdido” y que “la gente tiene miedo a decir lo que piensa”. También denunció un supuesto plan global de control por parte de la élite: “Ustedes siempre con cash, dinero en el bolsillo, debajo del colchón. El euro digital es una trampa”, dijo antes de criticar duramente a los líderes mundiales reunidos en Davos: “Esos cretinos, príncipes de mierda”.

La intervención del artista fue ampliamente criticada en redes sociales, y una de las voces más contundentes ha sido la de Laura Fa. La periodista y colaboradora de 'Espejo Público' ha respondido a través de sus perfiles, afirmando que “Miguel Bosé dice estas imbecilidades cuando hasta 1978 se tipificó la homosexualidad como delito. Y hasta 1990 se consideró una enfermedad psiquiátrica. Solo por ponerle un ejemplo a este pedazo de facha sin memoria”.

Pese a ser consciente de la polémica que sus palabras podían generar, Bosé no se contuvo: “¿Me he pasado o no?”, le preguntó a Motos. “Estamos en directo, no tiene remedio”, respondió el presentador. “Creo que me he quedado corto”, sentenció el cantante, dejando una noche más que agitada en el plató de Antena 3.