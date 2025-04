Una concursante pide irse y la audiencia le concede su deseo: así ha sido la última expulsión de 'Supervivientes'

La sexta gala de 'Supervivientes 2025: Conexión Honduras' dejó una expulsión anunciada. Gala Caldirola fue la tercera concursante en abandonar definitivamente la edición, tras rogar su salida durante días. El reality de Telecinco cumplió así el deseo de la viceversa, que agradeció entre lágrimas el adiós: "Estoy feliz. Necesito abrazos de mi familia, estar en casa, reencontrarme con mi hija".

Su marcha se produjo tras enfrentarse en Playa Misterio a Manuel y Nieves. Makoke se había hecho con el collar de líder, asegurándose la inmunidad. Gala, en cambio, pidió públicamente a sus seguidores que no la salvaran: "Estoy agotada. Para mí sería un premio acabar hoy este ciclo". La audiencia, por una vez, escuchó.

Quien no tuvo tanta suerte fue Laura Cuevas. La concursante vivió el que ya es uno de los peores reencuentros de la historia del programa, al recibir la visita de su marido Carlos Calderón. Lejos del abrazo o las lágrimas que protagonizaron Almácor y su novia la semana pasada, esta visita derivó en una bronca monumental. “Sigues mintiendo”, le soltó él nada más verla. “No haces nada con tu vida”.

Ella no se quedó atrás: “Nunca tienes tiempo para mí. Llevo una vida de mierda que no tengo ganas ni de levantarme”. Gritos, reproches y acusaciones que ni Sandra Barneda pudo contener. Solo al despedirse se abrazaron, aunque Laura terminó pidiendo su expulsión para este jueves: "Me quiero ir de aquí. Ya he vivido la experiencia".

A la espera de la unificación, prevista para este martes, fue Escassi quien eligió a Laura para cambiar de playa y “compensar” los equipos. Una decisión que, después de lo vivido, le dio cierto respiro.