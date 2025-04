Bombazo en 'Supervivientes'. 'Fiesta' consigue unos audios que desmontan el concurso de Montoya: "Esto es estafar al espectador"

'Fiesta' ha tenido esta tarde en su poder unos comprometidos audios que desmontan por completo el concurso de Montoya. Y es que en esos audios, el sevillano habla mal de Vier, su defensor en este reality. No es la primera vez que se ha dicho que Vier y Montoya no son amigos, entonces ¿por qué el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' escogió a esta persona como defensor? "Dice que no es su amigo, que no tiene nada que ver, que lo ha elegido porque tiene muchos contactos, porque sabe hacer televisión y porque manipula muy bien", nos cuenta nuestra compañera.

Los colaboradores se han mostrado sorprendidos, incluso Miguel Firgenti: "Es una estrategia que nace anterior al concurso que muestra una faceta de Montoya que igual no es tan pasional como pensábamos y tiene más coco de lo que parece", comenta. "Esto es estafar al espectador", dice de manera más contundente Alexia Rivas.

"Esto desenmascara el papel de Montoya en la vida y en la televisión. Se le va a caer a mucha gente. Esto es ser una actor, lo que hay en la isla es un actor. Esto es no ser real. Han mentido porque dicen que se conocen de toda la vida", continuaba reflexionando la colaboradora.

"No sé si le va a ayudar este audio a Montoya", duda Emma García que se ha dirigido al público para que también escuchara las palabras que le dedicaba Montoya a su defensor.

Además, el programa ha pillado a Vier llegando a Mediaset, ya que esta noche estará defendiendo a su amigo en plató y le ha puesto los auriculares para que escuche el audio. "Me gustaría escuchar los tres minutos que hay. No lo pongo en tela de juicio, pero lo quiero escuchar entero. Nos conocemos de hace años. Tiene diez años menos que yo y se está cuestionando algo que no se tiene que cuestionar. Estoy tranquilo, no estoy enfadado. Puede que esto sea algo fuera de contexto. Confío en Montoya, se habrá expresado mal", se ha defendido aparentemente tranquilo.