Kiko Jiménez deja en evidencia a Telecinco tras la entrevista de Gloria Camila: "Se ha levantado el veto y van ir pasando de uno en uno"

Este viernes, Gloria Camila reapareció en Telecinco tras tres años alejada de los focos de Mediaset, donde anteriormente había sido una figura habitual gracias a su vínculo familiar con Rocío Jurado y José Ortega Cano. Su regreso se produjo a través del programa 'De Viernes', espacio en el que habló abiertamente sobre su familia y también sobre su exnovio, Kiko Jiménez, a quien no dudó en calificar como “una persona muy dañina”.

La respuesta de Kiko Jiménez no se hizo esperar. El colaborador de 'Fiesta' aprovechó su intervención del sábado para responder a las palabras de Gloria. Antes de referirse a su pasada relación sentimental, Kiko quiso matizar una de las declaraciones de la joven: según él, su ausencia de Telecinco no fue una decisión personal, sino consecuencia de un veto impuesto por la propia cadena.

Gloria había explicó que decidió apartarse por motivos de salud mental: “Necesitaba parar, y fue lo mejor que pude hacer”, dijo. Aunque lo cierto es que durante este tiempo sí participó en algunos espacios de TVE y Antena 3, aunque en el último año su presencia mediática fue mucho menor.

Jiménez, sin embargo, fue tajante al desmentir esa versión: “No estuvo fuera por elección, sino porque estaba vetada, al igual que otros miembros de su familia”, afirmó ante un plató en completo silencio. Si bien es cierto que ninguno de los colaboradores le dio abiertamente la razón, tampoco le llevaron la contraria.

La supuesta censura se remontaría a la llegada de una nueva dirección a Mediaset en 2023, que habría apostado por un cambio de rumbo en sus contenidos, dejando fuera a algunos personajes del universo del corazón que antes tenían una fuerte presencia en la cadena, como los integrantes del entorno de Rocío Carrasco, Antonio David Flores y, por extensión, Gloria Camila.

“Ese grupo no tenía sitio aquí desde que estalló todo el conflicto mediático. No es que Gloria no estuviera bien. Vuelve ahora porque hace dos semanas nos comentaron aquí a todos que se le ha levantado el veto a esta gente y nos dijeron que van a ir pasando de uno en uno”, afirmó Kiko, dejando caer que en las próximas semanas iremos viendo a otros miembros de la familia pasar por 'De viernes'.

Aunque la presentadora del espacio intentó reconducir la conversación, evitando que el debate se centrara en decisiones empresariales, Jiménez fue claro al decir que no tenía intención de retomar temas pasados con su ex: “No quiero hablar de eso, mi vida la gestiono yo. Para mí sigue vetada, y no sé si alguna vez dejará de estarlo”, remató.