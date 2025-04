Catalina contará la verdad al padre de sus hijos en los próximos capítulos de 'La promesa'

Avance del capítulo 576 del lunes 14 de abril

Tras dar a luz a uno de sus hijos en medio del campo, Catalina es trasladada al palacio donde el doctor Ferrer se ve obligado a practicar una peligrosa cesárea para salvar a su otro hijo. Adriano es la persona que ha traído a la jovenLuján al palacio, de donde no se moverá aunque no pueda estar junto a ella. De forma inesperada, el joven recibe una noticia que cambiará su vidapara siempre. Antoñito regresa al refugio y el padre Samuel le pide que reconsidere la relación con su madre. Además, el párroco intenta dar apoyo a la familia en estos difíciles momentos, aunque su ayuda no será bien recibida por todos.

Avance del capítulo 577 del martes 15 de abril

El doctor Ferrer practica una peligrosa cesárea a Catalina y, finalmente, nace su segundo hijo. Todos en palacio esperan impacientes la llegada de buenas noticias por parte del doctor. Ricardo, por su parte, se sincera con Rómulo sobre sus inquietudes respecto al cambio de actitud a mejor de Ana. Buenas intenciones tiene María Fernández cuando agradece a sus compañeros que la cubriesen cuando estaba mal, pero ellos le quitan hierro al asunto. Curro y Pía continúan sin rendirse en su investigación, planteándose qué pasos seguir para demostrar el envenenamiento de Jana.

Avance del capítulo 578 del miércoles 16 de abril

Parece que lo peor ya ha pasado y Adriano, por fin,conoce a los bebés. Además, Catalina decide dar el gran paso y sincerarse con el padre de sus hijos. Manuel también conoce a sus sobrinos y, aunque eso le remueve la tristeza que tiene dentro por la muerte de Jana, también le hace sentirse feliz. Teresa confiesa a María Fernández que el padre Samuel estuvo detrás de todo el encubrimiento que realizaron sus compañeros para protegerla en su momento.

Vera cuenta sus sospechas a Teresa: Ana puede haber forzado la desaparición de Dieguito. ¿Estará en lo cierto? Además, Ricardo se da cuenta de los recelos de las doncellas hacia su todavía esposa. Curro, siguiendo su plan para descubrir la verdad, ha encontrado un experto en venenos. ¿El próximo paso? Hablar con él. Sin embargo, el encuentro no termina tal y como él y Pía esperaban.

Debido a las festividades de Semana Santa, el jueves 17 y viernes 18 de abril no habrá nuevos capítulos de 'La promesa'.