Mario Vaquerizo le lanza un dardo a Broncano después de ser vetado en 'La revuelta': "A la casa de todos tiene que ir todo el mundo"

Hace aproximadamente un mes, conocíamos la noticia de que Broncano había rechazado a Mario Vaquerizo en 'La revuelta'. Apenas unas semanas después, un nuevo famoso se sumaba a esa lista de vetos y ahora, Vaquerizo se ha vuelto a pronunciar.

Lo ha hecho en un podcast, donde ha recordado que llamó y dijo "que quería ir, pero me dijeron que no interesaba". "No, no llaman", ha puntualizado al ser preguntado si esa situación había cambiado.

El madrileño tampoco quiere que esta polémica se comente desde el enfrentamiento ni el mal rollo, pero lanza un dardo al programa de TVE: "A la casa de todos tiene que ir todo el mundo", apunta.

"Si este señor [David Broncano] no quiere que yo vaya a su programa, él se lo pierde porque le voy a dar una entrevista maravillosa", ha querido expresar. "A lo mejor no hablamos el mismo idioma... y no pasa absolutamente nada", sentenció.