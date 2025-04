Gloria Camila, sin piedad contra Kiko Jiménez tras demandarle por maltrato: "Es una persona muy dañina"

'De viernes' se ha convertido en un altavoz de denuncias en los últimos días. Si la semana pasada, Carmen Borrego contaba que fue chantajeada en 'Sálvame', esta vez ha sido Gloria Camila quien ha alzado la voz, pero en otra dirección.

La hija de Rocío Jurado se ha sentado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para tratar diversos temas, como su relación con Rocío Carrasco, cómo vivió la muerte de su madre y el trágico accidente por el que su padre José Ortega Cano acabó en la cárcel.

Pero Gloria tenía más temas que tratar y no se ha cortado al ser preguntada por su ex, Kiko Jiménez. "Caí en su red. Me engatusó de una manera muy educada e iniciamos un relación", cuenta sobre su inicio de la relación gracias a un mensaje de el exconcursante de 'Supervivientes' en Twitter.

"Todo ha sido mentira y ha sido una de las rupturas más dolorosas de mi vida", confiesa Gloira Camila, que acusa a su ex de ser infiel y de utilizarla: "Él tenía su objetivo claro, por eso a día de hoy soy muy desconfiada".

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' también se ha pronunciado sobre la demanda que le ha interpuesto a Jiménez a finales del año pasado: "Será el juez el que tenga la última palabra", afirma.

"Está en un proceso legal. Que lo juzgue quien lo tiene que juzgar", añade antes de terminar la entrevista con un reproche hacia la actitud que ha tenido actual pareja de Sofía Suescun con su familia: "Le han tratado de maravilla y terminar hablando mal de esas personas que además no te han hecho nada me parece fuera de lugar. Es una persona muy dañina".