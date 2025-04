Chenoa se va de la lengua y descubre la pillada de Rosa López a Gisela con Bustamante en 'OT'

'Tu cara me suena' emitió anoche su segunda gala en Antena 3. El programa recibió de nuevo a sus nueve concursantes para ir valorando sus imitaciones, donde el jurado ha cobrado protagonismo después de que la semana pasada Flo le lanzara una pulla a Bertín.

Esta vez fue Chenoa la que se ha ido de la lengua al revelar que su compañera Gisela fue pillada con Bustamante en 'OT'. Todo sucedía durante la valoración de Gisela, que se había convertido en Nathy Peluso.

En ese momento, Manel Fuentes quiso aprovechar para que la jueza del programa descubriese alguna anécdota del pasado cuando coincidieron en la academia del primer 'OT'.

"Cuenta algo, hija, cuando te pilló con Bisbal en el baño", decía entre risas Lolita. "¡A mí no, a ti!", se quiso defender Chenoa, para acabar desvelando: "¡Rosa pilló a Gisela, a mí no!". Además, la mallorquina quiso dejar claro que ella no hizo nada en la academia.

"¡Sodoma y Gomorra era esa academia!", añadía Àngel Llàcer, que fue profesor de interpretación en aquella edición. "¡Claro que sí, como debía ser, éramos jóvenes!", se justificaba Gisela.

Pero la gala dio para mucho más, con puntuaciones que gustaron y otras que no y nuevos retos para después de semana santa.

Clasificación gala 2

1. Mikel Herzog 24 puntos

2. Gisela 21 puntos

3. Esperansa 21 puntos

4. Melani 18 puntos

5. Ana Guerra 16 puntos

6. Yenesi 14 puntos

7. Manu Baqueiro 11 puntos

8. Goyo Jiménez 11 puntos

9. Bertín Osborne 8 puntos

Clasificación general

1. Mikel Herzog 44 puntos

2. Gisela 43 puntos

3. Esperansa 42 puntos

4. Melani 35 puntos

5. Ana Guerea 30 puntos

6. Yenesi 27 puntos

7. Goyo Jiménez 27 puntos

8. Manu Baqueiro 24 puntos

9. Bertín Osborne 16 puntos

Imitaciones gala 3

1. Bertín Osborne - Antonio Flores

2. Goyo Jiménez - Ángel Beato

3. Manu Baqueiro - David Merino (Original y copia)

4. Yenesi - Yurena (Training VIP)

5. Ana Guerra - Thalía

6. Melani - Natalia Jiménez

7. Esperansa - Lola Young

8. Gisela - Dusty Springfield

9. Mikel Herzog - Maroon 5