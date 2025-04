RTVE pide abrir el debate sobre la participación de Israel en Eurovisión

RTVE ha dado un paso adelante y ha solicitado formalmente que se abra un debate sobre la participación de la televisión pública israelí (KAN) en el próximo Festival de Eurovisión. Así lo ha comunicado este viernes la corporación pública, que ha enviado una carta al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, en la que plantea la necesidad de “facilitar un espacio de reflexión” entre las emisoras miembros.

La petición ha sido realizada por el presidente de RTVE conforme a los acuerdos alcanzados en el último Consejo de Administración. En su misiva, la corporación reitera su “compromiso con el Festival”, pero también reconoce “las preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la tv pública KAN en el concurso”.

El movimiento de RTVE llega tras semanas de protestas, recogidas de firmas y manifestaciones de activistas propalestinos que reclaman la exclusión de Israel del certamen. Aunque la cadena pública no solicita expresamente su retirada, sí que insta a la UER a reconocer que “existe este debate” y que se abra un foro en el que pueda discutirse abiertamente.

“RTVE considera que sería apropiado que la UER reconozca la existencia de este debate y facilite un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de UER sobre la participación de la tv pública israelí KAN”, recoge el comunicado oficial de la corporación.

Por el momento, la Unión Europea de Radiodifusión no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, Eurovisión 2025 sigue en marcha y está previsto que se celebre en Basilea (Suiza) el próximo mes de mayo, con la participación ya confirmada de Israel, que estará representado por Yuval Raphael y la canción 'New Day Will Rise'.