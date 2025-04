Una concursante de 'Supervivientes' pide su expulsión del concurso, pero termina atrapada en otra playa

La sexta gala de 'Supervivientes 2025' giró en torno a tres protagonistas: Gala, Anita y Ángela Ponce. La primera fue expulsada por la audiencia, aunque no sabía que aún le quedaba una parada más: Playa Misterio. “Estoy demasiado agradecida por la oportunidad, pero no podía más”, confesó entre lágrimas tras conocer su expulsión. Poco después descubría que seguía en el concurso, en una playa alternativa donde la esperaban Nieves, Makoke y Manuel.

Antes de eso, Gala rogó marcharse: “Soy muy autoexigente y no quería renunciar, pero estaba llegando a mi límite”. Y aunque celebró la expulsión, su rostro cambió al saber que aún le quedaba camino por recorrer en Honduras. El reencuentro con Nieves, su supuesta aliada, se tiñó de decepción cuando Jorge Javier le mostró en vídeo algunas de sus críticas: “Estratega” o “se acercaba a Montoya por interés”.

En paralelo, Anita volvió a brillar al proclamarse líder de Playa Furia tras superar una exigente prueba física. “Es un auténtico lujo contar con una concursante como tú”, le dijo Jorge Javier. Damián hizo lo propio en Playa Calma, asegurando así su inmunidad.

La gran expulsada de la noche fue Ángela Ponce, que se despidió en plató afirmando que “me da mucha pena, no quiero estar aquí. Me llevo compañeros que me han encantado conocer y una nueva versión de mí misma sin miedo a nada”.

Por su parte, Playa Misterio pudo nominar desde la distancia: Nieves eligió a Almácor, Makoke a Joshua, Manuel a Montoya y Gala a Carmen Alcayde. Sumados a las nominaciones grupales, los nombres en la cuerda floja esta semana son Laura Cuevas, Álex Adrover, Carmen Alcayde y Montoya. Además, Jorge Javier anunció la esperada unificación: la última expulsión de Playa Misterio será este domingo, y el martes todos convivirán juntos por primera vez.