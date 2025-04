Candela Peña estalla contra una oferta laboral que considera "una falta de respeto"

Candela Peña ha lanzado un contundente mensaje a través de su perfil de Instagram, en el que ha compartido su decepción tras una reciente reunión profesional que considera “una falta de respeto”. La actriz, reconocida por su firme carácter y honestidad, se ha desahogado con una potente metáfora: “¿Tú entrarías en Louis Vuitton, en Hermès o en Fendi con la intención de comprarte un bolsazo por 20€? Obviamente ni tú, ni nadie en su sano juicio”.

Según explica la intérprete, la propuesta que recibió no estuvo a la altura del interés que le mostraron durante una larga reunión: “Esperé la oferta con la ilusión del interés demostrado en dos horas y media… mi sorpresa llegó cuando, querían contratar lujo a precio de bolsa de tela”. Candela no solo critica la oferta económica, sino también el modo en que se gestionó: “Mandar con rapidez un contrato, como si no hubiera opción a réplica ni poder explicar lo que vale el cuero de alta gama y cosido a mano”.

La ganadora de un Goya lamenta que todavía haya lugares en los que no se valora el trabajo ni la trayectoria: “Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales, que no te coloquen por debajo de tu valor. Sigo perpleja con lo oído y lo ofrecido”. Y remata: “No es ego, no es vanidad, es RESPETO, sobre todo a ti mismo si los demás no te lo tienen o te lo faltan”.

La publicación no se queda solo en la crítica: también celebra aspectos positivos. “He perdido ya 4 kg con mi esfuerzo y sacrificio, para mi próximo personaje, donde mis productores SÍ me van a pagar lo que merezco”, escribe, apuntando además que ha logrado gracias a su equipo “un sueldo parecido al de un hombre, algo nada habitual”. Por si fuera poco, adelanta una posible sorpresa en el horizonte: “En tres semanitas igual leo algo que puede ser interesantísimo para mí”.