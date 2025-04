Susanna Griso se adelanta a Sonsoles Ónega y le roba a su invitado estrella, que también fue presentador de 'Espejo Público'

Pedro Piqueras se deja querer por Antena 3. El periodista, que antes de dar el salto a Telecinco estuvo vinculado al canal de Atresmedia, parece haberle cogido gusto a los pasillos de la que un día fue su casa. En apenas una semana se ha dejado ver en 'El Hormiguero'confesando lo que nunca había contado sobre 'Informativos Telecinco' y hoy ha protagonizado el robo de Susanna Griso a Sonsoles Ónega, acudiendo primero a 'Espejo Público' antes de sentarse en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' el próximo jueves.

De esta manera, Piqueras volvía al programa que nació con él al frente, cuando era un espacio dominical y no un programa diario como es ahora. "Bienvenido a tu 'Espejo Público'", le recibía la presentadora. "Es un placer, son casi 30 años ya. Todavía quedan muchos amigos de aquella época y ha sido emocionante encontrarme con ellos. Volver ha sido muy agradable", respondía él.

"Para mí fue una experiencia muy especial. Salí de hacer el informativo de las 21h y me encargaron hacer algo para el fin de semana. Empezamos a darle vueltas y surgió esto, que era un programa divertido también. Tenía tira cómica y reportajes, era un formato muy moderno", recordó de su etapa en el programa que ahora conduce Griso.

Además, aprovechando la visita del periodista, el programa ha querido prepararle una sopresa en forma de mensaje: "Ya ves lo que te has estado perdiendo durante todos estos años: que te entreviste la gran Susanna Griso, o Pablo Motos en 'El Hormiguero'. ¿No me habías dicho tú, muchísimas veces, que no te ibas a retirar hasta que no lo hiciera yo? ¿Por qué me has traicionado, canalla?", quiso saber Matías Prats. "Pensaba irme después que tú, pero estabas tardando tanto...", respondía entre risas el expresentador de Telecinco.