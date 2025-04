Movistar Plus recupera 'El consultorio de Berto' antes de que su presentador se una a Buenafuente en TVE

Golpe de efecto de Movistar Plus. La plataforma anuncia una nueva temporada de 'El consultorio de Berto', antes de que su presentador se una al nuevo programa de Buenafuente en TVE, que fue confirmado la semana pasada.

La nueva tanda de episodios del programa de comedia llegará justo después de semana santa, al igual que 'Traitors', 'The Floor', 'That's My Jam' y 'La Voz Kids', tal y como recogimos en este artículo. Concretamente, 'El consultorio' se estrenará el próximo lunes 21 de abril.

Precisamente Andreu Buenafuente volverá a la que fue su casa durante años con su 'Late Motiv' antes de saltar a la televisión pública, pues acompañará a Berto Romero en uno de los episodios. Thais Villas, Raúl Cimas y Eva Soriano también se dejarán ver en la nueva temporada que contará con ocho entregas.

"Estoy sinceramente muy contento con esta segunda temporada de 'El consultorio de Berto'. Le hemos quitado al programa algo de rigidez, le hemos dado más improvisación y frescura, más interacción con el público y lo hemos abierto a amigos y amigas que vienen a jugar con nosotros. Andrés Fajngold está en su salsa y Clara Ingold entra con fuerza en la familia. Hemos dado el estirón y lo hemos pasado francamente bien", cometaba el humorista durante la presentación de la nueva temporada.